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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Araç Çarpıştı, 6 Yaralı
İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İstanbul istikametine gitmekte olan 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı. Kazaya aralarında panelvan, cip ve otomobillerin de bulunduğu araçlar karıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin hızlı müdahalesi ve haber vermesi ile olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Düzce'deki hastanelere kaldırdı.

Trafikte Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Kazanın etkisiyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bu durum, yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

Temizlik ve Kaldırma Çalışmaları Devam Ediyor

Olay yerindeki ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kazanın nedenini ve yaralıların durumunu araştırıyor.

Bu tip kazaların önüne geçebilmek için yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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