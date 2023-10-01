  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan kıdemli muhabir Yasin Dikme, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan kıdemli muhabir Yasin Dikme, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öğleden sonra evinde kalp krizi geçiren 43 yaşındaki Dikme, yakınları tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dikme, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok sayıda haber, görüntü ve fotoğrafa imza atmıştı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu.

2010 yılından bu yana AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, iki yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirilmişti.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza atmıştı.

Yasin Dikme, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde etmişti.

Dikme, aynı derneğin 2019'da düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'de düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda da "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA Genel Müdürü Karagöz'den başsağlığı mesajı

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yasin Dikme'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Karagöz mesajında, "Bugün, değerli bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şanlıurfa'da görev yapan çok değerli kıdemli muhabirimiz Yasin Dikme, bugün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm AA ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da "Uzun yıllar Şanlıurfa'da haberleri ile ajansımıza değer katan kıdemli muhabirimiz Yasin Dikme'yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Rahmeti Rahmana kavuşan güzel dostumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem korkuttu
İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem korkuttu
Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası: Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Ketebe Yazarları ve Albayrak Hat Eserleri Sergisi
Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası: Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Ketebe Yazarları ve Albayrak Hat Eserleri Sergisi
ÇYDD, Usta Sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nu Anma Töreninde: Eğitime Katkısı Yaşamaya Devam Ediyor
ÇYDD, Usta Sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nu Anma Töreninde: Eğitime Katkısı Yaşamaya Devam Ediyor
Vedat Bilgin'den Sürpriz Mesai Açıklaması: Memur Mesai Saatleri Değişti! İşte Ayrıntılar
Vedat Bilgin'den Sürpriz Mesai Açıklaması: Memur Mesai Saatleri Değişti! İşte Ayrıntılar
Sağlıklı Yaşam Bilinci: Kızılay Gönüllü Kadınlarından İlham Veren Farkındalık Çalışmaları
Sağlıklı Yaşam Bilinci: Kızılay Gönüllü Kadınlarından İlham Veren Farkındalık Çalışmaları
Zorlu Enerji Yenilenebilir Güce Yatırım Yapıyor: ZORYEN Paylarının Halka Arzı
Zorlu Enerji Yenilenebilir Güce Yatırım Yapıyor: ZORYEN Paylarının Halka Arzı
Yeniden Ayağa Kalkmak: KYK Yapı Kimyasalları İle Gerçekleşen Deprem Eğitim Seminerleri
Yeniden Ayağa Kalkmak: KYK Yapı Kimyasalları İle Gerçekleşen Deprem Eğitim Seminerleri
KYK Yurtlarındaki Öğrenciler İçin Ücretsiz İnternetin Sırları! İşte KYK Wifi Kullanımı
KYK Yurtlarındaki Öğrenciler İçin Ücretsiz İnternetin Sırları! İşte KYK Wifi Kullanımı