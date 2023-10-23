Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'daki İstismar Davasında Nihai Kararını Verdi

İstanbul'da meydana gelen ve kamuoyunu derinden sarsan çocuğun cinsel istismar olayı sonucunda mahkeme kararını verdi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada tutuklu sanıkların son savunmaları alındı ve hükümler ilan edildi.

Ana Sanıkların Durumu: Mahkeme, baş sanık Kadir İstekli'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık olan baba Yusuf Ziya Gümüşel'e aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verildi.

Anne Hakkında Karar: Müşteki H.K.G'nin annesi olan Fatıma Gümüşel hakkında ise aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi. Ayrıca, Fatıma Gümüşel hakkında yakalama emri çıkartıldı.

KADEM'den Açıklama

Kararın duyulmasının ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına avukat Işıl Ilgın Oktay bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sanıkların suç kapsamındaki yoğunlukları ve işledikleri eylemlerin zincirleme oluşuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Oktay, bu tür olayların toplumda derin yaralar bıraktığını ve yargılamanın adil bir şekilde yapıldığına inandıklarını belirtti.

Olayın Geçmişi

Bu dava, İstanbul'da küçük bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatıldı. Soruşturma sırasında, müştekinin 14 yaşında hastaneye gittiğinde yaşanan bazı anormallikler ve iddialar nedeniyle dava süreci karmaşık bir hal aldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce kabul ettiği iddianamede, sanıkların cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismar iddialarıyla ilgili olarak bir cumhuriyet savcısının yaptığı hukuka aykırı kararla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verdiğini belirtti.