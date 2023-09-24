Ameliyat Oldu! Sedat Peker'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Kırmızı bülten ile aranan Sedat Peker'in son sağlık durumu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Avukatı Ersan Barkın'ın yaptığı açıklamaya göre, Peker son dönemde apandisit ameliyatı geçirdi. Şu an için sağlık durumu stabil ve hastanede değil.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sedat Peker Haberleri

Kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden Sedat Peker ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peker'in son haftalarda yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtildi. Acil bir operasyon geçiren Peker'ın, şu an için sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

Avukatı Ersan Barkın'dan Yeni Açıklamalar

Sedat Peker'ın avukatı Ersan Barkın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla müvekkilinin son sağlık durumunu kamuoyu ile paylaştı. Barkın, "Bazı medya organlarında Sedat Peker'ın sağlık durumu ile ilgili spekülatif haberler görmekteyiz. Ancak, Sayın Peker son haftalarda apandisit nedeniyle operasyon geçirmiştir. Şu an için herhangi bir sağlık sorunu yok ve hastanede değildir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Durumu İyi Olan Sedat Peker Nerede?

Apandisit ameliyatı sonrasında sağlık durumu iyiye giden Sedat Peker'in şu anki konumu ve faaliyetleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak, avukatının yaptığı son açıklamalar, Peker'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu ve şu an için herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını doğrulamaktadır.