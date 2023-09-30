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Amasya Merzifon OSB Mevkiinde Korkunç Kaza: 6 Ölü 35 Yaralı

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Amasya Merzifon OSB Mevkiinde Korkunç Kaza: 6 Ölü 35 Yaralı
Ankara ve Tokat arasında seyahat eden Erova şirketine ait yolcu otobüsü, Merzifon yakınlarında bir kaza yaşadı. Otobüs sürücüsü, Merzifon OSB bölgesinde direksiyon kontrolünü kaybetti ve otobüs yolu terk ederek yan yattı.

Ankara ve Tokat arasında seyahat eden Erova şirketine ait yolcu otobüsü, Merzifon yakınlarında bir kaza yaşadı. Otobüs sürücüsü, Merzifon OSB bölgesinde direksiyon kontrolünü kaybetti ve otobüs yolu terk ederek yan yattı.

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Kazada Yaşamını Yitirenler ve Yaralılar

Bu talihsiz olayın ardından bölgeye acil olarak polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalede, otobüs içerisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinden 35 yaralı, Merzifon Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya Valisi'nin Açıklamaları

Olayla ilgili incelemelerde bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yaşanan kaza hakkında gazetecilere bilgi verdi. Doruk, İzmir'den Erbaa'ya giden otobüsün, Merzifon'a yaklaşık 5 km kala kazaya karıştığını belirtti. "Bu üzücü kazada 6 vatandaşımızı kaybettik. 35 kişi yaralandı ve bu yaralıların 33'ü halen hastanede tedavi görüyor. Maalesef bazılarının durumu ciddi." şeklinde konuştu.

Vali Doruk ayrıca, kazanın meydana geldiği bölgede herhangi bir fren izi olmadığını, otobüsün yol kenarındaki kanala çarptıktan sonra devrildiğini vurguladı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu trajik olayın ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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