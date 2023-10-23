Altun: Dezenformasyonla Mücadele, Bilgi Savaşlarında Önemli Bir Cephe

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı'nın ev sahipliğini yaptığı 51. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Konferansı'nda, dezenformasyonla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Altun, "Dezenformasyon ve yanıltıcı bilgi kampanyalarına karşı oluşan bilgi savaşları, İsrail-Filistin çatışmasında da belirgin bir hale geldi." şeklinde ifade etti.

Gazetecilikte Sorumluluk

Altun, medya kuruluşlarının ve gazetecilerin dezenformasyonla mücadelede önemli bir role sahip olduğunu belirtti. "Gazeteciler sadece haber yapmakla kalmamalı; tehlikeli yanıltıcı bilgilendirme kampanyalarına karşı da koruyucu görev üstlenmelidir." dedi.

Dezenformasyonun Krizlere Etkisi

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışmaları gibi krizlerde dezenformasyonun olumsuz etkilerinin belirginleştiğine dikkat çeken Altun, bilgi tüketicileri olarak her bir bireyin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonun Duygusal Manipülasyonu

Yanıltıcı bilgilendirme kampanyalarının, toplumun duygularını manipüle etmeyi amaçladığına değinen Altun, "Bu dijital çağda, dezenformasyonun hızla yayılmasına karşın her bireyin bilinçli ve dikkatli olması esastır." şeklinde konuştu.

Hakikat Mücadelesi

Fahrettin Altun, hakikatin korunmasının ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görev ve sorumluluklarını dile getirdi. "Dezenformasyonun yayılmasına kayıtsız kalamayız. Türk halkının medya okuryazarlığını geliştirmek için aktif çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Gerçeklerin Korunması

Savaş ve çatışmalarda gerçeklerin nasıl bir tehlike altında olduğunu vurgulayan Altun, "İsrail-Filistin çatışmasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yanlış bilgilendirme kampanyalarını açığa çıkarmada esaslı bir görev üstleniyor." dedi.

Medyanın Gücü ve Sorumluluğu

Altun, global medya kuruluşlarının toplumsal algıları etkilemedeki gücüne değinerek, "Büyük medya kuruluşları, dünya genelinde milyonlarca insanın kritik konularda nasıl bir bakış açısına sahip olacağını şekillendirebilir." şeklinde belirtti.

"Özellikle kriz dönemlerinde dezenformasyonla uluslararası boyutta mücadele etmeliyiz"

Altun, benimsenen söylemlerin neden benimsendiğinin sorgulanması gerektiğine dikkati çekerek, "Çatışmanın dilini kimin şekillendirdiğini sorgulamalıyız. Eğer gerçekten hakikat için mücadele ediyorsak bu çok önemli." diye konuştu.

Kullanılan kelimelerin ve kavramların haber dilinde yarattığı etkinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Altun, "Bu sadece kamuoyunu şekillendirmek için değil, aynı zamanda sahadaki olayların gerçek gidişatını etkilediği için de önemli." şeklinde konuştu.

Dayatılan farklı algılar ve basmakalıp fikirlerin yanında gerçeklerin önemine dikkati çeken Altun, hem medya kuruluşlarının hem de sivil toplumun, hegemonik söylemden kaynaklanan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Altun, medya kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, "Gelin, haberin hem üretimini hem de tüketimini göz önünde bulundurarak dezenformasyonla mücadele çabalarımızı birleştirelim." dedi.

Dezenformasyon ve klişelerle mücadelenin kolektif ve uyumlu bir strateji gerektirdiğine değinen Altun, özellikle kriz dönemlerinde dezenformasyonla uluslararası boyutta mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birlikte hakikat ülküsünü savunmalıyız"

Altun, dezenformasyonla mücadelenin tek başına yapılamayacağını vurgulayarak, bunun ortak bir çaba ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Birlikte hakikat ülküsünü savunmalı ve sistematik dezenformasyon kampanyalarına dirençli bir şekilde karşı durmalıyız." diyen Altun, haber ajanslarının dezenformasyonla ve hegemonik anlatılarla ortak mücadelede merkezi rol oynadığının altını çizdi. Altun, Anadolu Ajansının hakikat mücadelesinde verdiği katkının da çok değerli olduğunu kaydetti.

Altun, doğru bilgi verme çağrısında bulunduğu gazetecileri, hegemonik anlatılara karşı mücadele etmeye ve yalan haberlere karşı hakikat mücadelesini ortaklaşa kurumsallaştırmaya davet etti.