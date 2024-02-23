Alper Gezeravcı: Türkiye Uzaydaki Yerini Almaya Başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladığımızı ifade etti. Devletimizin güçlü iradesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız, ancak fazlasıyla hak ettiğimiz bu başarıya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda konuşan Gezeravcı, öğrencilerle bir arada olmanın heyecanını paylaştı. Uzay yolculuğunun başladığı ilk günlerden bahseden Gezeravcı, bu alanda hiçbir tecrübemiz olmamasına rağmen, insanlı uzay görevlerindeki başarımızdan ve deneyimlerimizden bahsetti.

Gezeravcı, "Yıllardır fazlasıyla hak ettiğimiz, bünyemizde bulunan potansiyel gücümüzü tetikleyecek, özgüvenimizin ayağa kalkmasına vesile olacak bu başarı, artık kuşkusuz yürüme şansınız var," dedi. 19 Ocak'ta başlayan görevin 9 Şubat'ta başarıyla tamamlandığını ve üç gün sonra Türkiye'ye dönüldüğünü belirtti. Dönüşün ardından yapılan ilk toplantıda, hemen yeni görevlerin planlamasına başlanması talimatı verildiğini ifade etti.

Türkiye'nin uzaydaki yerini adım adım alma süreci, bilim ve teknoloji alanında önemli bir adımdır. Bu tarihi yolculuk, ülkemizin uzay araştırmaları ve keşifleri alanında uluslararası bir oyuncu olarak konumunu güçlendiriyor. Gezeravcı'nın başarıları ve deneyimleri, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak ve Türkiye'nin uzaydaki yerini daha da sağlamlaştıracaktır.