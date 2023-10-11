Almanya Göç Yasası Fırsatları Neler? Almanya'ya Çalışmak İçin Nasıl Gidilir?

Almanya, uluslararası arenada büyük bir ekonomik aktör olarak öne çıkarken, göçmen politikalarında yaptığı yeniliklerle de dikkat çekiyor. Özellikle üniversite mezunu gençlere ve profesyonellere yönelik yaptığı düzenlemelerle, Almanya'ya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Almanya Ekonomisi ve Türk Göçmenler

2022 verilerine göre Almanya, küresel ekonominin dördüncü büyük gücüdür. Göçmenlere sağladığı fırsatlarla da tanınan Almanya, her yıl birçok ülkeden binlerce göçmeni kabul ediyor. Özellikle Türkiye'den gelen göçmen sayısının artışı, Almanya'nın popülerliğini kanıtlar nitelikte.

Göç Yasası ve Almanya'da İş Olanakları

2020'de hayata geçirilen Almanya Nitelikli İş Gücü Göç Yasası, 18 Ağustos 2023'te yapılan değişikliklerle daha da güçlendirildi. Bu değişiklikler, Almanya'daki iş piyasasına erişimi kolaylaştırmayı ve şirketlerdeki işçi eksikliğini azaltmayı hedefliyor.

Almanya'da İş Bulma ve Mesleki Kriterler

Yasa değişiklikleriyle beraber, Kasım 2023'ten itibaren kendi meslek dalınız dışında da çalışabilme olanağına kavuşulacak. Ek olarak, AB dışındaki üniversite mezunları için Mavi Kart alabilme şartları da yeniden düzenleniyor. Bu kart, belirli meslek gruplarına yönelik olup, şimdi daha geniş bir kapsama sahip.

Denklik ve Almanya'ya Göç

Denklik, Almanya'ya iş aramak isteyenler için önemli bir konudur. Ancak yeni düzenlemelerle, belirli şartları karşılayanlar için bu süreç daha esnek hale getirilmiştir.

Fırsat Kartı: Yeni Bir Göç İmkanı

2024'te başlatılması planlanan 'Fırsat Kart' uygulaması, puan sistemine dayalı olarak çalışacak. Uygun şartları taşıyan adaylar, bu kartla Almanya'ya iş aramaya gidebilir ve yarı zamanlı çalışabilirler.

Almanya'da Vize İşlemleri

Turistik vizeyle Almanya'ya seyahat edenler, tam zamanlı bir işte çalışma olanağı bulduklarında vize türlerini değiştirme şansına sahip olacaklar. Bu, Almanya'nın göç politikasındaki önemli bir değişikliktir.