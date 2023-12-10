Ali Yerlikaya'dan Kahramanlar-33 Açıklaması: Terör Örgütünde Büyük Kayıplar Var

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane illerinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından yönetildi. Jandarma özel harekat (JÖH), komando birlikleri, güvenlik korucuları ve teknolojik desteklerin de olduğu bu geniş çaplı operasyonda, terör örgütünün lojistik ve operasyonel kabiliyetlerine büyük darbeler vuruldu.

Teknolojinin Rolü ve Önemi

Operasyonlarda, J-SİHA ve ATAK helikopterleri gibi ileri teknoloji ürünlerinin kullanılması, Türkiye'nin terörle mücadeledeki teknolojik üstünlüğünü ortaya koyuyor. Bu teknolojik araçların etkin kullanımı, operasyonların başarısında önemli bir rol oynadı. Söz konusu teknolojiler, terör örgütlerine yönelik tespit ve müdahale kapasitesini artırarak, güvenlik güçlerimize büyük avantajlar sağlıyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bölücü terör örgütleri ve onların destekçileriyle mücadelede, güvenlik güçlerimizin gösterdiği üstün çaba ve fedakarlık, ülkenin huzur ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Türkiye, terörizmle mücadelede sınır tanımayan bir azim ve kararlılık sergilemeye devam edecektir.