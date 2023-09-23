Ali Sabancı'nın Yeni Operasyonu Başarıyla Tamamlandı: Yunanistan Kazasından Sonra İkinci Kez Ameliyat Masasına Yattı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Yunanistan tatili sırasında yaşadığı zodyak botu kazasının ardından ikinci kez ameliyat masasına yattı. Amerikan Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Sabancı'nın yakın zamanda taburcu edileceği belirtildi.

Yeni Operasyon Detayları

Ali Sabancı'nın en son geçirdiği operasyonun detayları hakkında fazla bilgi verilmezken, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı ve tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Amerikan Hastanesi'ndeki uzmanlar, Sabancı'nın sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini ve yakın bir süre içerisinde taburcu edileceğini ifade etti.

İlk Operasyon ve Tedavi Süreci

Sabancı, Yunanistan tatili sırasında yaşanan kaza sonrası ilk olarak Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınmış, bağırsak ve pankreasından parça alınarak yoğun bakımda tedavi görmüştü. Evde geçirdiği dinlenme sürecinin ardından yeni bir operasyon için hastaneye döndü.

Eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Durumu

Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı da kazada yaralanmış ve ardı ardına operasyonlar geçirmişti. Yüz kısmında ciddi hasarlar oluşan Vuslat Doğan Sabancı'nın da tedavi süreci devam ediyor.

Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Sağlık Durumu

Bu yeni operasyon, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumunu yakından takip eden Türkiye için önemli bir gelişme. Amerikan Hastanesi'nde alınan tedavilerin olumlu sonuçlar verdiği ve çiftin sağlık durumunun iyileşmeye devam ettiği bildirildi.