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Akşener, altılı masa toplantısına davet için Babacan'ı ziyaret etti
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in perşembe günü yapılacak altılı masanın 11'inci toplantısı öncesi liderler turu sona erdi
Genel 23.01.2023, 15:22
ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa toplantısı öncesi parti liderlerini davet etmek üzere yaptığı ziyaretler, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la son buldu.
Akşener, altılı masanın, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak 11'inci toplantısına davet amacıyla Babacan'la, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i uğurladı.
Altılı masa toplantısından önce liderler turuna geçen hafta başlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.
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