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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, A.İ. (25), M.K. (33) ve F.K'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerinde 7 adrese yönelik operasyonda, bir miktar eroin, esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayOperasyonTutuklandıUyuŞturucu
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