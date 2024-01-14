AKOM Açıkladı! Bu Hafta İstanbul'da Hava Nasıl Olacak? Güneşli Günlerin Yükselişi

İstanbul, soğuk ve yağışlı hava koşullarının ardından güneşli günlerin müjdecisi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının yükselmesi ve 11-15 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Güneşli Hava İstanbul'da

İstanbul, dondurucu soğuklardan sonra, az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile yeni bir güne merhaba diyor. Gün boyunca hafif bulutlu gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıkların 8 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sıcaklık Artışı Bekleniyor

AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini kaybederken, Salı günü hariç, hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 11-15 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Buzlanma ve BEUS Uyarıları

Kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yaşanan yüzey soğuması, yollarda 'gizli buzlanma' riskini artırıyor. İBB AKOM, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) üzerinden yapılacak uyarıların dikkate alınmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor.

Hava Sıcaklıklarındaki Değişim

24 Ocak'a kadar İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olması beklenirken, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi öngörülüyor.