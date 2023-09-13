Akay: Kanun yenilenmeden site aidatları sorunu çözülemez

Site yönetimi alanında hizmet veren Timtaş Yönetim AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, son günlerde sık sık gündeme gelen site yönetimlerindeki aidat sorunlarının, bu alandaki tekelleşme ve haksız kazanç elde etme çabalarından kaynaklandığını belirtti.

İstanbul Adliyesi’nde görülen Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki davalarda Bilirkişi olarak da görev alan Akay, yaptığı açıklamada, site aidatları sorununun, 1965 yılında kabul edilen 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu revize edilmeden çözülemeyeceğine dikkati çekti.

Akay, bazı site aidatlarında fahiş artışlar yaşandığını, aidatların kiralarla yarışır hale geldiğini, yönetimi ele geçiren kişi ya da grupların kabadayılıkla, zorbalıkla kat maliklerine ve kiracılara hayatı çekilmez hale getirdiğini dile getirdi.

“Kafalarına göre aidat belirliyorlar”

Bazı yöneticilerin sitede âdeta kral gibi hareket ettiğini, kendilerine muhalif olan, soru soran, bilgi isteyen kat maliklerine tehditler savurduğunu anlatan Akay, “İstemedikleri kişilerin misafirlerini siteye almıyor, araçlarını otoparka sokmuyorlar. Havuz ve sauna gibi sosyal alanları, muhalif gördükleri site sakinlerine kullandırmıyor, hatta bu kişileri darp ediyorlar. Hiçbir bilgiyi site sakinleri ile paylaşmıyor, istediklerine icra takibi başlatıyor, kafalarına göre aidat belirliyorlar.” diye konuştu.

“Aday olmak isteyenleri bertaraf ediyorlar”

Akay, bazı site yöneticilerinin birçok konuda gayriresmî davrandığını, hiçbir şekilde yönetimi bırakmadığını, aday olmak isteyenleri de belli yöntemlerle “bertaraf ettiklerini” söyledi. Bu sitelerde oturan mülk sakinlerinin büyük emekler ve fedakârlıklarla daire satın aldığını hatırlatan Akay, “Kat maliklerini ve kiracıları, kendi evlerinde sürekli huzursuz ediyor, sudan bahanelerle çıkardıkları büyük sorunlarla yaşamak zorunda bırakıyorlar.” dedi.

“Kat Mülkiyeti Kanunu’nun açıklarını kullanıyorlar”

Akay, söz konusu site yöneticilerinin, “haksız” kararlarını sorgulayanlara, “Git bildiğin yere şikâyet et.” cevabını verdiklerini belirterek, “Bu kişiler 634 Sayılı Kanun’un açıklarını da çok iyi bildikleri için maalesef bazı site sakinlerine hayatı çekilmez hale getiriyorlar. Bir an evvel 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda revizeler yapılmalı, güncel sorunlara yasal çözümler üretilmelidir.” görüşünü paylaştı.

“Karakol ve adliyelerdeki iş yükü azalır”

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karakollarda, Cumhuriyet savcılıklarında ve mahkemelerde ciddi bir iş yükünün oluştuğuna dikkati çeken Akay, 1965’te yürürlüğe giren ve artık bazı sorunların çözümünde yetersiz kalan Kanun’un revize edilmesi halinde karakollarda ve adliyelerdeki iş yükünün önemli oranda azalacağını da sözlerine ekledi.