Akarken: Asgari ücret ölü doğmuştur

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği yeni asgari ücret açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Beştepe'de toplandı. Erdoğan işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Bakan Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte bakanlıkta açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" dedi. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkacak. Bu rakam, 2024 yılı için geçerli olacak ve asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacak.

AKARKEN: BU RAKAMIN KABUL EDİLECEK BİR YANI YOK

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Akarken, “17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin kabul edilecek bir yanı yoktur. SAHİM-SEN olarak bu rakamı tepki ile karşılıyoruz. Açlık sınırının dahi çok çok altında olan bu rakam ile bir ailenin geçinebileceğini varsaymak akıl tutulmasıdır.” İfadesini kullandı.

İKİ YIL SONRA TEK ZAM

Açıklanan asgari ücret rakamı 2024 boyunca geçerli olacak. Asgari ücrete son iki yılda ara zam yapılmıştı. 2024 yılı asgari ücreti 2 yıl sonra ‘tek zam’ olması açısından da önemli bir yerde bulunuyor.

Açıklanan yeni asgari ücretin yılın başlarında dahi açlık sınırının altında kalınacağına vurgu yapan SAHİM-SEN Başkanı, "Bu enflasyon ortamında yeni asgari ücretin bir alım gücü kalmayacaktır. Milyonlar, emekçiler maalesef yeni asgari ücretle açlığa mahkum edilmiştir. Daha yılın başında emekçilerimiz, sağlık çalışanlarımız açlık sınırının altında ezilecektir emeğin karşılığında ve vergilerde adalet istiyoruz. Vergi oranlarında düzenlemenin şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Asgari ücrete kamu desteği 500 TL olarak uygulanıyordu. Bu destek yüzde 40 artışla 700 liraya çıkarıldı. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan yeni asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu. Dolar bazında bakıldığında asgari ücret 578 dolar olacak. Bu rakam şu anda 387 dolar düzeyinde bulunuyordu. Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 lira

2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira