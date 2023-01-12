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Aile Okulu Projesi eğitimlerine muhtarlar da dahil edildi

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:- "Muhtarlarımız görev bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında birer gönüllü elçi olarak devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Biz de onların temsil güçlerini destekleyecek, aileleriyle iletişimini güçlendirecek eğitimler hazırladık"

Genel 12.01.2023, 11:33
Aile Okulu Projesi eğitimlerine muhtarlar da dahil edildi

ANKARA (AA) - Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim veren Aile Okulu Projesi'ne muhtarlar da dahil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 81 ilde yaygınlaştırılan ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin ailenin eğitim aldığı Aile Okulu Projesi ile anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda destek sağlanıyor.

İçeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere muhtarlar da dahil edildi. Aile Okulu Projesiyle belirlenen 14 alanda Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlara dersler veriliyor.

- "Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile Okulu Projesi'nin kapsamının sürekli genişletildiğini belirtti.

Bakan Özer, ailelere okul hizmeti veren, iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında rehberlik eden, çocuklarla iletişimi desteklemeye çalışan, kültürel, ahlaki değerlerin hatırlatıldığı projenin, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi konulardaki mücadelenin de önemli unsuru olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde muhtarları da projeye dahil etmeyi kararlaştırdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız görev bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında birer gönüllü elçi olarak devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Biz de onların temsil güçlerini destekleyecek, aileleriyle iletişimini güçlendirecek eğitimler hazırladık. Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız. Projeye bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum."

Eğitimlerin Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 1000 halk eğitimi merkezinde verildiğini aktaran Bakan Özer, bu yıl 2,5 milyon aileye ulaşma hedefiyle Aile Okulu Projesinin kapsamı ve içeriğini her geçen gün geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

#Aile Okulu Projesi #milli eğitim bakanlığı #muhtar
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