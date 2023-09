AgeSA, Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Yaşlıları Desteklemek İçin 799.400 TL Hibe Desteği Sağlıyor

Türkiye'de yaşlanma ile ilgili toplumsal sorunları ele alan ilk şirket olan AgeSA, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonuyla Her Yaşta Fonu'nun üçüncü döneminde desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) belirledi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından, depremden etkilenen yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve yaşlılık ile yaşlanma konularıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanları kapsayan projelere destek veren AgeSA, fon kapsamında 4 farklı STK'ya toplamda 799.400 TL hibe desteği sağlayacak. Bu desteğin, yaşlıların yaşamlarını iyileştirmek için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Her Yaşta” projesi çatısı altında hayata geçirdiği Her Yaşta Fonu’nun üçüncü döneminde destekleyeceği sivil toplum kuruluşlarını belirledi. AgeSA, bu yıl Türkiye Alzheimer Derneği’nin “Depremzedeleri Unutmuyoruz”, Dem Derneği’nin “Sesimi Duyan Var mı?”, Sınırlı Sorumlu Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin “Biz de Varız” ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı’nın (YÖRET) “Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları” adlı projelerine hibe desteği verecek. AgeSA, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı koordinasyonunda, Her Yaşta Fonu’nun 2023 döneminde toplam 4 sivil kuruluşuna 799.400 TL hibe desteği sağlayacak.

Her Yaşta Fonu’nu yaşlılık ve yaşlanma temasını merkezine alan sivil toplum projelerini teşvik etmek ve desteklemek için hayata geçirdiklerini belirten AgeSA Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Roşan Dilek; “2021 yılından itibaren Her Yaşta Fonu kapsamında toplam, 5 sivil toplum kuruluşuna ve 8 projeye hibe desteği sağladık. Bu yıl yaşadığımız üzücü deprem felaketi nedeniyle Her Yaşta Fonu’nun 2023 döneminde; depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen ve bu konularda faaliyet yürüten STK’ların projelerini destekleme karadı aldık. Sivil toplum nezdinde yaşlanma konusunda oldukça sınırlı olan projelerin artırılmasını teşvik etmek amacıyla oluşturduğumuz Her Yaşta Fonu birbirinden değerli başvurular aldı. Seçtiğimiz dört proje deprem bölgesindeki yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve desteklemeyi hedefliyor. Deprem bölgesindeki yaşlılarımızı odak alan projelerin önümüzdeki dönemde fazlalaşması ve topluma fayda sağlamasını temenni ediyor, bu projelerin gerçekleşmesine destek sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yaş alma pratiklerini odağımıza alarak bu konuda farkındalık yaratacak çalışmalarımızı sürdürerek, projelerin deprem bölgesindeki yaşlılarımıza faydası olmasını diliyoruz” dedi.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları:

Türkiye Alzheimer Derneği’nin hayata geçirdiği “Depremzedeleri Unutmuyoruz” projesi ile deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde yaşayan yaşlıların sağlık ve zihinsel durumlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Dem Derneği “Sesimi Duyan Var mı?” projesiyle Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır ve konteyner kentlere ziyaretlerde bulunarak işitme kaybı yaşayan yaşlılar başta olmak üzere işitme cihazı ile ilgili ihtiyacı olan kişilere ulaşmayı hedefliyor.

Sınırlı Sorumlu Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin “Biz de Varız” projesiyle Adana’da ikamet eden ve deprem felaketinden zarar görmüş 65 yaş ve üzeri 20 kadının; eğitim hakkına erişememe, istihdama katılamama ve sosyal hayata dahil olamama sorunlarına çözüm olmayı hedefliyor.

YÖRET’in “Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları” adlı projesinin hedefinde ise Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 65 yaş üstü bireyler yer alıyor. Projeyle depremlerden etkilenen yaşlıların bio-psiko-sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik hazırlanacak eğitimlerle alanda çalışanların afetlerde yaşlılara yönelik hizmetleri planlamaları ve yürütmeleri; böylece iyilik hallerinin artırılması hedefleniyor.