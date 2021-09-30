Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın laptop
MGK bildirisinde 'iklim değişikliği' vurgusu
MGK bildirisinde 'iklim değişikliği' vurgusu
Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler aşılamada maviye boyandı
Türkiye'nin batı kıyısındaki şehirler aşılamada...
Eren operasyonlarında ilkbahar-yaz dönemi tamamlandı
Eren operasyonlarında ilkbahar-yaz dönemi tamamlandı
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi
İBB'nin 1000 yeni taksi plakası...

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da deprem konutlarını inceledi

MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da inşa edilen deprem konutlarını gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ilçesinde Vali Vekili Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve ilgili daire amirleri tarafından karşılanan Sezer, deprem sonrası gerçekleştirilen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi'nde yapılan afet konutlarını, ardından Düzyol Mahallesi'ndeki afet konutlarını inceleyen Sezer, TOKİ yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Sezer, yetkili personele konutların vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde inşa edilen köy kent afet konutlarını da gezen Sezer ve Vali Vekili Mustafa Şahin, köy evleri ve hak sahipleri için yapılan hayvan barınaklarını inceledi.

Sezer, Gelincik Tepe Deprem Konutları'nı da inceledi, ardından AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

Sezer, burada Vali Vekili Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, AFAD Başkanlığı yetkilileri ve AFAD İl Müdürlüğü personeliyle toplantı yaptı.

Toplantıda, 2020 yılında yaşanan depremin kentte yol açtığı hasarın boyutu, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve afet konutlarının son durumu ele alındı.

Anahtar Kelimeler:
Deprem KonutuMalatyaYunus Sezer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.