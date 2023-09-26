Adres Bildirim Tarihinde Değişiklik Talebi: Öğrenci Seçmenler Mağdur

Türkiye, yerel seçimler öncesi büyük bir hareketlilik içinde. Ancak, bu seçimlerde oy kullanmayı planlayan öğrenci seçmenler için önemli bir konu başlığını oluşturan adres bildirimi süresi, büyük bir tartışmanın odağında.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in Talebi

Seçmenlerin oy kullanabilmesi için gereken adres bildirimi süresinin 1 Ekim 2023'ten 1 Kasım 2023'e uzatılmasını talep eden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, konuya dikkat çekti. Açıkel, “Öğrenci seçmenlerin büyük bir kısmı bu tarihe kadar adres değişikliği yapamayacaktır ve oy kullanma hakkından mahrum kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ve Barınma Sorunu

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde yeni akademik dönem Ekim’in ilk haftasında start alacak. Ancak KYK yurtlarındaki kapasite sorunu, yüksek kira bedelleri ve özel yurt ücretlerinin artmasıyla birlikte pek çok öğrenci hala barınma sorunu yaşamakta ve eğitim aldıkları şehirlere gelememekte. Yerel seçimler için gerekli adres bildirimi süreci ise bu öğrenciler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Takvim Problemi ve Öğrencilerin Mağduriyeti

Adres değişikliğinin son tarihinin yaklaşması, barınma sorununu henüz çözememiş veya üniversite şehirlerine ulaşamamış öğrencileri zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca, şehirlerarası ulaşım maliyetlerinin artışı, öğrenci seçmenlerin seçim döneminde oy kullanabilmek için ikamet ettikleri şehirlere dönüşünü zorlaştırmaktadır. Bu durum, genç seçmenlerin seçimlere katılımını olumsuz etkileyebilir.

Son Tarih Ertelenmeli mi?

Yerel seçimlere katılımın artırılması ve öğrenci seçmenlerin mağduriyetinin önlenmesi adına adres bildirimi için belirlenen son tarihin ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Açıkel, “Gençlerin seçimlere katılımını sınırlayan bu durum için bir aylık erteleme yapılmalı ve 1 Kasım 2023 tarihi son gün olarak belirlenmelidir. YSK'nın seçim takvimi de bu doğrultuda güncellenmelidir.” şeklinde konuştu.