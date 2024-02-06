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Adliye Meydanında Korku Dolu Anlar: Silahlı Çatışma 2 Can Aldı

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Adliye Meydanında Korku Dolu Anlar: Silahlı Çatışma 2 Can Aldı
İstanbul'un kalbinde, adaletin tecelli ettiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydanda yaşanan silahlı saldırı olayı, şehrin güvenliği ve adalet mekanizmasına yönelik endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Henüz sebepleri tam olarak aydınlatılamayan bu trajik olayda, iki masum insan yaşamını yitirdi ve aralarında kahraman polislerimizin de bulunduğu üç kişi yaralandı.

İstanbul'un kalbinde, adaletin tecelli ettiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydanda yaşanan silahlı saldırı olayı, şehrin güvenliği ve adalet mekanizmasına yönelik endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Henüz sebepleri tam olarak aydınlatılamayan bu trajik olayda, iki masum insan yaşamını yitirdi ve aralarında kahraman polislerimizin de bulunduğu üç kişi yaralandı.

Olayın Detayları ve Görgü Tanıklarının İfadeleri

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın huzur dolu meydanında, görgü tanıklarının ifadelerine göre, ansızın patlak veren silah sesleriyle birlikte korku ve panik dalgası yayıldı. Olaya tanık olanlar, silah seslerinin ardından meydanda bir kaosun yaşandığını, insanların can havliyle güvenli alanlara koşuşturduğunu aktardı.

Güvenlik Güçlerimizin Fedakar Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olaya müdahale ederek, çevre güvenliğini sağladı. Sağlık ekiplerinin de hızla bölgeye sevk edilmesiyle yaralılara ilk müdahaleler yapıldı.

İçişleri Bakanı'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan bu menfur saldırı hakkında bir açıklama yaparak, iki saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve olayda toplamda beş kişinin yaralandığını, bunlardan üçünün kahraman polislerimiz olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili detaylı bir soruşturmanın başlatıldığını ve kamuoyunun gelişmelerden haberdar edileceğini ifade etti.

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