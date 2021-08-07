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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çıkan yangında 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar, evlerinden hortum çekerek yangını söndürmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması süren bölgede, 2 dönüm çamlık alan zarar gördü.



Anahtar Kelimeler:
AdıyamanOrmanlık Alanda Yangın
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