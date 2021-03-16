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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 215 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Mart'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 215 şüpheli gözaltına alındı, 273 bin 896 uyuşturucu hap, 3 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram esrar ve 90 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 215 zanlıdan 28'i tutuklandı, 187’si serbest bırakıldı.

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