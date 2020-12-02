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Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Adana’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser niteliğinde değirmen taşı olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı kamyoneti merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda durdurarak arama yaptı.

Aracın kasasını inceleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde değirmen taşı olduğu değerlendirilen obje buldu.

İki parça halindeki objeye el koyan ekipler, sürücü S.D'yi gözaltına aldı.​​​​​​​

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1 şüpheliAdanaDeğirmen TaşıTarihi Eser
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