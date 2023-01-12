Adana'da sokakta tabancayla vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürüldüğü saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak'ta Bey Mahallesi'nde Mazlum Atay'ın (27), hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla Atay'ın hızlı motosiklet kullandığı gerekçesiyle Bilal A. (20) ile tartıştığını, daha sonra ikili arasında kavga çıktığını belirledi.

Kavgada darbedilen Bilal A'nın evine gidip tabanca aldığı bir süre sonra olay yerine dönüp Atay'ı vurduğu öne sürüldü.

Ekipler, elde ettiği bilgiler üzerine şüpheli Bilal A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hürriyet Mahallesi'nde bir arkadaşına ait evde saklandığı tespit edilen zanlı, adrese yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Bey Mahallesi'nde 9 Ocak'ta Mazlum Atay, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mazlum Atay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.