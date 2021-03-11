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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendiği yük ve yolcu taşıyan araçlar ile bir ikamette arama yaptı.

Aramalarda, kaçak 2 bin 466 puro, 1070 paket sigara, 1470 paket elektronik sigara kartuşu, 26 kilogram nargile tütünü ile 18 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüde, durdurulan şehirler arası yolcu otobüsündeki bir yolcuya ait 2 bavulda, gelinliklerin altına gizlenmiş çok sayıda kaçak sigara ele geçirilmesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
AdanaBavulGelinlikKaçakçılıkSigara
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