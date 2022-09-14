Adana’da Araç Kiralamaya İlgi Arttı

Bölgesel kalkınmada Adana’nın 160 km sahili, yüzlerce tescilli tarihi eseri ve yaklaşık yılın 300 günü güneşli havası turizm açısından oldukça etkili olmaktadır. Turizmin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ticari merkezlerinden biri olan şehirde ulaşım olanakları da hızla artış gösterdi.

Şehir içi ulaşımda gelişmiş otobüs ağı, dolmuş ve metro kullanılmaktadır. 2010 yılında hizmete açılan metro hattı 13 durakla hizmet vermektedir.

Bahar ve yaz aylarında şehre ilgi arttığı için Adana çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin kalabalıklaşması ulaşım zorluklarını beraberinde getirmektedir. Şehir içi ulaşım zorluğunun artmasıyla beraber Adana’da araç kiralama sektörüne olan ilgi hızla artış göstermeye başlamıştır. Ekonomik olarak taksi gibi ulaşım alternatiflerinden daha uygun maliyete gelen kiralık araçlar Adana halkı tarafından tercih edilir hale gelmiştir.

Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan Kolay Araç Kiralama

Adana Şakirpaşa Havalimanı bölgenin en büyük havalimanlarından biri olma özelliği taşımaktadır. Yaz aylarında bölgenin yoğun bir ziyaretçi kitlesi bulunduğundan dolayı havalimanından şehre ulaşım imkanları kısıtlı kalmaktadır. Toplu taşıma saatlerini beklemek istemeyen ziyaretçilerin son zamanlarda gözde tercihi araç kiralama olmaktadır.

Taksi fiyatlarının artmasıyla birlikte maliyet açısından da kiralık araçların daha uyguna gelmesi kullanıcıların kiralık araç tercihinde büyük etki göstermiştir. Hem konforlu hem de uygun fiyatlı kiralık araç seçenekleri Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda hızla artış göstermeye başlamıştır.

Adana uçuşlarınızın ardından şehre kolay ulaşım sağlamak için araç kiralama seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Havalimanı araç kiralama işlemlerinizde online araç kiralama uygulamalarını kullanarak kolaylık araç kiralama işleminizi gerçekleştirebilir ve uçuşunuzun hemen ardından Adana Havalimanı araç kiralama ofislerinden kiralık aracınızı teslim alabilirsiniz.

Adana’da Şehir İçi Ulaşımda Kiralık Araç Konforu

Adana’da il merkezi ve ilçeler arası daha hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak isteyen ziyaretçiler rent a car firmalarına yoğun ilgi göstermeye başlamıştır. Kiralık araçlara artan ilgiyle beraber çok sayıda araç kiralama firması Adana’da hizmet vermeye adım atmıştır.

Araç kiralama sayesinde Adana’nın tüm turistik noktalarına kolay ve zamana bağlı kalmadan ulaşım sağlamanız mümkün. Türkiye’nin yeni nesil araç kiralama platformu Miniyol, Adana araç kiralama işlemlerinde sıklıkla tercih edilir hale gelmiştir.

Miniyol Adana’da yaklaşık 20 yerel ve global rent a car firmasıyla hizmet vermektedir. Online araç kiralama platformu olan Miniyol sayesinde kolay ve hızlı bir araç kiralama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 3 adımda araç kiralama işleminizi tamamlayabileceğiniz platformda koşulsuz şartsız iade, mini ödeme ve para puan avantajlarına da sahipsiniz.

Miniyol ile Adana’da 3 Adımda Araç Kiralama

Uygun fiyatlı Adana araç kiralama seçeneklerinin karşılaştırabileceğiniz Miniyol’un; 3 adımda kolay araç kiralama, koşulsuz/şartsız iade, para puan ve mini ödeme gibi avantajlarından araç kiralama işlemlerinizde yararlanabilirsiniz.

Adana araç kiralama işlemlerinizde birden fazla rent a car firması gezerek zaman kaybetmek istemiyorsanız Miniyol sayesinde tek çatı altında birçok Adana rent a car firmasını listeleyerek fiyat ve model karşılaştırması yapabilirsiniz.

Miniyol Araç Kiralama Sektöründe Ödülleriyle de Gündemde

Araç Kiralamanın Yeni Yolu mottosuyla yola çıkan Miniyol minimalizm kavramını ön planda tutarak müşteri deneyimini ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin En İyi İşverenler’i arasına giren genç firmanın en büyük özelliklerinden biri farklı tedarikçi araç kiralama firmalarındaki farklı araç modellerini tek sayfada karşılaştırıp kıyaslayabilme olanağı sunması.

400’den fazla lokasyonda 70.000’den fazla kiralık aracıyla hizmet veren Miniyol, Great Place To Work Ödüllerinde “En İyi İşverenler” listesi içerisine girmekle kalmayıp “IT Sektöründe En İyi İşverenler” listesinde de birinciliği eline almıştır.