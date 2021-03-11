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Adana'da 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

- Gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı

Adana'da 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da yeşil reçeteye tabi 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.Y. (63) ve oğlu A.T.Y’yi (38) takibe aldı.

Ekip, araştırmalarının ardından şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçta yeşil reçeteyle satışı yapılan 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.Y. tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

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