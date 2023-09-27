Adalet Bakanlığı'ndan Ceza İnfaz Kurumu'na 626 Yeni İstihdam! İşte Başvuru Sonuçları

Ceza İnfaz Kurumu, personel eksikliğini gidermek amacıyla 626 sözleşmeli pozisyon için alım gerçekleştiriyor. Bu önemli alımlar için başvurular 25 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında kabul edildi. Ardından başvuran adaylar için sözlü sınav süreci başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bu alımların sonuçları artık erişilebilir durumda.

Sözlü Sınav Sonuçları ve Sorgulama

Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kurumları için yayımladığı sözleşmeli personel alım ilanı kapsamında gerçekleştirilen sınavlar 03.07.2023 - 05.09.2023 tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları aracılığıyla cte.adalet.gov.tr web adresinden ulaşabilirler.

Başvuru Sonuçları: Belgeler ve İletişim Adresi

Başarılı adayların seçilme sürecinde dikkate alınması gereken bazı önemli evraklar ve bilgiler bulunmaktadır. Asil olarak kabul edilen adayların, belirtilen evrakları doldurarak 11.10.2023 tarihine dek Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ANKARA) ya posta yoluyla ya da şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sonuçların Yayınlanma Tarihi ve Adresi

Yerleştirme sonuçları, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır. Adayların bu süreç hakkında bilgi alabilmeleri için belirtilen internet adresini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.