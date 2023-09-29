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Acun Medya'da Kariyer Fırsatı: İşte Aranan Nitelikler ve Pozisyonlar!

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Acun Medya'da Kariyer Fırsatı: İşte Aranan Nitelikler ve Pozisyonlar!
Acun Medya, kariyer hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere kapılarını aralıyor. Türkiye'nin önde gelen medya şirketlerinden biri olan Acun Medya, bünyesindeki boş pozisyonları doldurmak üzere yetenekli personel arayışına girdi. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyenler için başvuru detayları ve istihdam edilecek branşlar aşağıda sıraladık.

Acun Medya, kariyer hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere kapılarını aralıyor. Türkiye'nin önde gelen medya şirketlerinden biri olan Acun Medya, bünyesindeki boş pozisyonları doldurmak üzere yetenekli personel arayışına girdi. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyenler için başvuru detayları ve istihdam edilecek branşlar aşağıda sıraladık.

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Acun Medya'nın Personel Arayışı

Acun Medya'nın televizyon sektöründeki başarısı herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle Survivor programıyla adından sıkça söz ettiren firma, yeni sezon hazırlıkları kapsamında nitelikli personellerin kapısını çalıyor. Acun Medya, farklı branşlarda, yetenekli ve deneyimli adayları ekibine dahil etmeyi planlıyor.

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Kimler Başvurabilir?

Acun Medya'nın istihdam süreci kapsamında, en az lise mezunu olan adaylar başvuruda bulunabilecekler. Survivor ekibini daha da güçlendirecek olan bu yeni işe alımlarda, hangi pozisyonlar için personel arandığına dair bilgiler aşağıda verilmiştir.

Açık Pozisyonlar ve Başvuru Detayları

  • Kaynak Ustası: Projelere uyum sağlayarak kaynak işleri gerçekleştirebilecek deneyimli ustalar.

  • Ahşap Ustası: Marangozluk konusunda uzmanlaşmış ve projelere göre hareket edebilecek ustalar.

  • İtalyan Satış Temsilcisi: İtalyanca bilgisine sahip, iletişim yetenekleri kuvvetli satış temsilcileri.

  • Tasarımcı - Designer: Yaratıcı projelere imza atabilecek tasarım uzmanları.

  • Toptan Satış Bölgeler Müdürü: Satış stratejilerini yönetebilecek deneyimli yöneticiler.

  • Yayın Operatörü: Televizyon yayıncılığı konusunda deneyimli operatörler.

  • Bilet Satış Yetkilisi: Etkinlik ve programlar için bilet satışı gerçekleştirecek yetkililer.

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