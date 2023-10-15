AÇEV: Cumhuriyetin 100. Yılını Sanal Hatıra Kartlarıyla Kutluyor

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazır mısınız? Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), bu özel anı kutlamak için bir sanal hatıra kartı ile karşınızda. AÇEV'in 30 yıldır erken yaşta her çocuğun sağlıklı, mutlu, güvende ve öğreniyor olması için yaptığı çalışmalarını anlatalım.

AÇEV'in Cumhuriyet Çocukları için Özel Sanal Hatıra Kartı

AÇEV, Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir sanal hatıra kartı ile kutluyor. AÇEV'in özel web sayfası üzerinden Cumhuriyet okuluna kayıt olan herkes, 'Cumhuriyet Çocukları' sanal hatıra kartı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını ölümsüzleştiriyor. AÇEV, bu özel hatıra kartı ile herkesi Cumhuriyetin en kalabalık okulunu oluşturmaya davet ediyor.

100. Yıl Coşkusunu Sanal Hatıra Kartlarıyla Kutlayın

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023 tarihine sayılı günler kaldı. AÇEV, bu anlamlı günü coşkuyla kutlayabilmek için Cumhuriyetin 100. yılına özel bir sanal hatıra kartı hazırladı. Bu kartı almak için yapmanız gereken tek şey, AÇEV'in oluşturduğu özel web sayfasına kayıt olmak.

Hepimiz Cumhuriyet Çocuklarıyız

AÇEV, "Yaşımız kaç olursa olsun hepimiz Cumhuriyet çocuklarıyız." diyerek duyurduğu kampanya ile herkesi Cumhuriyet okuluna kayıt olmaya davet ediyor. Kaydınızı tamamladığınızda, e-posta adresinize özel bir sanal hatıra kartı gönderilecek.

Cumhuriyetimiz Bizlere Emanet

AÇEV, "Cumhuriyetimiz, 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet! O’nu yükseltmek ve yaşatmak için Okuyan Bir Gelecek inşa ediyoruz." diyor. AÇEV'in çalışmalarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını daha da anlamlı kılmaya katkıda bulunabilirsiniz.

AÇEV'in Misyonu

AÇEV, 30 yıldır tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum için çalışmaktadır. Bilimsel temelli eğitim programları geliştirerek çocuklara ve anne babalara destek oluyorlar. AÇEV, Okuyan Bir Gelecek projesi ile çocukları erken yaşlarda kitaplarla tanıştırarak sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Proje ile çocuklar erken yaşta okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanırken, ebeveynler ise okumanın önemi konusunda farkındalık kazanıyor.

Sanal Hatıra Kartınızı Oluşturun

AÇEV'in Cumhuriyet okuluna kayıt olarak 'Cumhuriyet Çocukları' hatıra kartınızı oluşturabilirsiniz. Kartınızı oluşturduktan sonra, sosyal medya hesaplarınızda #CumhuriyetÇocukları hashtag'i ile paylaşabilirsiniz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için siz de AÇEV'in bu özel kampanyasına katılın ve 'Cumhuriyet Çocukları'na katılmak için adım atın. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine katkıda bulunun.