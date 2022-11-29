A101’de teknolojik ürünlerde indirim!

3 tarafı çerçevesiz tasarımı ile dikkat çeken SAMSUNG 58AU7000 58'' 4K Crystal UHD TV, UHD görüntü kalitesine, dahili HD uydu alıcısına, 4 çekirdekli işlemciye, 20 W ses çıkış gücüne, 3 adet HDMI ve 1 adet USB çıkışına sahip. Youtube ve Netflix uygulamalarına kolay erişim sağlayan işletim sistemi ile kaçırılmayacak bir ürün olan bu televizyon; 11.599 TL fiyatı, 2 yıl Samsung garantisi ve ücretsiz montaj imkanı ile bu hafta A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

4K Ultra HD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken bir başka televizyon TOSHIBA 55UL2163DT 55” Ultra HD Smart TV, 3 adet HDMI, 2 adet USB çıkışlarına, dahili Wi-Fi ve wireless display özelliklerine sahip. Youtube, Exxen, Prime Video ve Netflix uygulamalarına kolay erişim özellikleri bulunan bu yeni seri televizyon, 3 yıllık Vestel garantisi ve 7.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde sizleri bekliyor.

HI-LEVEL HL39DAL13 39” HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV ise Smart TV, 200 Hz, Wi-Fi, S/PDIF dijital ses çıkışı, kablosuz görüntü aktarma, 2 adet USB ve 3 adet HDMI çıkışlarına sahip. Sunny ile 2 yıl garantisi ayrıca +1 yıl HI-LEVEL ek garantisi bulunan bu televizyon 3.099 TL fiyatıyla A101 mağazalarında satışta.

BEYAZ EŞYALARDA EN KALİTELİ ÜRÜNLER YİNE A101’DE!

1 Aralık’tan itibaren A101 marketlerinde satışa çıkan kaçırılmayacak beyaz eşya FLAVEL FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı. 313 litre kullanılabilir hacim, hızlı soğutma sistemi, LED aydınlatma, değiştirilebilir kapı açılış yönü, sebzelik bölmesi, yumurtalık ve buz kutusu özelliklerine sahip. Bu kaliteli ürün 2 yıllık Flavel garantisi 6.299 fiyatıyla A101’lerde ve a101.com.tr’de.

SEG CM 580 5 Kg Çamaşır Makinesi ise 5 kg yıkama kapasitesi, gecikmeli başlatma, ön yıkama, 800 devir ve elektronik kontrol paneli özelliklerine sahip. Kaçırılmaması gereken bu makine Vestel servis güvencesindeki 2 yıl garantisiyle sadece 3.699 TL.

FLAVEL FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi, 0,937 kWh/çevrim enerji tüketimi, su taşma emniyeti, parlatıcı göstergesi, 13 kişilik yıkama kapasitesi, 5 farklı yıkama programı ve tuz göstergesi özelliklerine sahiptir. 2 yıl Flavel garantisi, 4.199 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI TEKNOLOJİK ÜRÜNLER A101 RAFLARINDA

6.53” HD+ DotDrop ekranı, 3 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası ile XIAOMI Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu, 5000 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 13 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye imkan sunan ürün, MediaTek Helio G35 işlemcisi, yüz tanıma sistemi ve arkada parmak izi sensörü ile kusursuz bir performans sunuyor. 2 yıllık garantisi, 3.799 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

PIRANHA Kablosuz Klavye, kaçırılmayacak bir fırsat ile A101 mağazalarında satışa sunuluyor! Smart TV desteği, Türkçe klavye, kablosuz bağlantı, tuş aydınlatma, şarj edilebilir ve tak-çalıştır özellikleri bulunmaktadır. 2 yıllık garantisi ile sadece 99,95 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Güçlü bas ve tiz özelliğiyle dikkat çeken PIRANHA Bluetooth Kulaklık ile müzik deneyiminizi katlayın! Katlanabilen bu kulaklık, mikrofon ve telefonla görüşme özelliklerine sahiptir. 119 TL ve 2 yıl garantisi ile bu hafta A101 teknoloji raflarında yerini alıyor.

CAZİP FİYATLI KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR!

Ev hanımlarını unutmayan A101, SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı ile yüzleri güldürüyor. 1500 W güç, paslanmaz çelik gövde, 1,7L kapasite, susuz çalışmayı önleyen sistem, su kaynadığında otomatik kapanma ve daha nice özelliği sayesinde oldukça kullanışlı bir ürün. 175 TL fiyatı ve 2 yıllık garantisi ile satışta.

KIWI KMO 4243 Mikrodalga Fırın ile yemeklerinizi kolayca ısıtın! 700 W, 20 litre kapasite, 6 güç seviyesi, Defrost fonksiyonu, 30 dakikaya ayarlanabilir zamanlayıcı ve bitiş uyarısı, otomatik döner tabla özellikleri bulunan bu mikrodalga fırın 2 yıl garantisi ve 1.199 TL fiyatıyla haftanın kaçırılmaması gereken ürünleri arasında bulunuyor.

7 yumurta kapasitesi bulunan KIWI KEB 4308 Yumurta Pişirici, çıkarılabilir yumurta tepsisi sayesinde temizliği kolaylaştırırken, işlem tamam uyarısıyla yumurtaları katı, sulu ve orta pişmiş olarak pişirilebiliyor. Yumurta delicili ölçü kabı, gösterge lambalı açma kapama düğmesi, buhar çıkışlı kapak ve gizli ısıtma elemanı gibi özellikleri de bulunan bu ürün kahvaltılarınızı keyifli hale getiriyor. 2 yıl garanti kapsamında ve yalnızca 129 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

4 dilim kapasitesi bulunan KIWI KSM 2440W Waffle Makinesi ile waffle yapmak artık çok kolay! Kolay temizlik için yapışmaz kaplamalı plakalar, kilitli ısınmaz tutumak, yerden tasarruf sağlayan dikey depolama, termostatlı otomatik sıcaklık kontrolü, güç ve hazır LED ışıklar, kaymaz ayaklar, 25,5 cm x 21,5 cm plaka boyutu ve 1400 watt özelliklerine sahip ürün 2 yıl garanti kapsamında ve sadece 349 TL fiyatıyla satışta.

Sarımsak, biber, havuç, sebze, soğan, kuruyemiş ve kemiksiz et için ideal KIWI KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı, 350 ml kapasiteli ve emniyet kilitli hazneye sahip. 2 yıl garantisi ve 149 TL fiyatında olan bu ürüne Li-ion pil ve USB şarj kablosu dahildir.

FLY K7 Şarjlı Damacana Su Pompası, BPA içermez, paslanmaz çelik, USB şarj girişi ve şarj lambası ile pratik ve kolay bir hizmet sunan bir üründür. 2 yıllık garantisi ile 49,95 TL fiyatıyla A101 mağazalarında satışta.

2 litre kapasitesi ve 10 saat çalışma süresi bulunan KIWI KAH6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici, ultrasonik buğu fonksiyonu, sessiz çalışma, ayarlanabilir buğu kontrolü ve susuz kalma sinyali gibi çeşitli özelliklere sahip. 2 yıllık garantisi ve 299 TL fiyatıyla cazip fiyatlı ve kullanışlı ev aletleri arasında bulunuyor.

ARZUM AR4069 Practical Dik Süpürge toz torbasız kullanım, 1,5 litre toz haznesi, yıkanabilir filtre ve toz haznesi, el süpürgesi olarak kullanabilme imkanı, 78 dB ses seviyesi ve 800 W gibi çeşitli özellikleri ile 499 TL fiyatıyla ve 4 yıllık Arzum garantisiyle bütün A101 mağazalarında.

Formunu korumaya dikkat edenler için FELIX FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül bu haftanın ilgi çeken ürünler arasında. Vücut yağ ve su oranı hesaplayan, 150 kg’a kadar ölçüm yapabilen, 6 mm temperli cam yüzeye sahip. 10 farklı hafıza kaydı alabilen ürün, uzun ömürlü lityum pil ile çalışıyor. 3 yıl Arzum garantisi ve sadece 199 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü, 1 Aralık itibarıyla satışa sunuluyor.

MAXIMUS DP 1200 Q Quartz Isıtıcı, devrilme emniyet sistemi, elektrostatik boyalı sac gövde, 1200 W kullanım (3x400 W), kulplu ve açma/kapama anahtarlı özelliklerinin yanında 2 yıl garantisiyle birlikte 179 TL fiyatıyla tüm A101’lerde satışta.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TÜM A101’LERDE SATIŞTA

Bakımına önem veren erkekler için APRILLA AHC 5007 Saç Kesme Makinesi de bu hafta A101 marketlerinde yerini alıyor. Güçlü pivot motoru, ayarlanabilir bıçak uzunluğu, kendini bileyen bıçakları ile kolay kullanıma sahip olan makine; 4 adet kılavuz tarağı, fırçası, bakım yağı, makası ve çantası ile satılıyor. Kaçırılmaması gereken bu ürün, 2 yıl garantisi ve 159 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Saçı istenilen şekle sokan APRILLA AHS 2025 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici, saç düzleştirici ve saç maşası olarak ikisi bir arada kullanım olanağı sunuyor. 30 W ısı gücü, seramik kaplamalı plakalar, 200 °C maksimum sıcaklık, 30 mm çap ve güvenlik kilidi özelliklerine sahip ürün, 2 yıl garantisiyle ve 149 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinin kişisel bakım reyonlarında yerini alıyor.

SCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi, 2000 W, 2 kademeli hız ve ısı ayarı, soğuk hava üfleme butonu, çıkarılabilir hava yönlendirici başlık, çıkarılabilir difüzör başlık, aşırı ısınma koruması, -170 cm kablo uzunluğu ve daha nice nice özellikleri bulunan bu ürün sadece 229 TL. 2 yıllık garantisi ile tüm A101 mağazalarında satışa çıkıyor.

FAKIR Exetrim Saç Sakal Kesme Makinesi, ıslak ya da kuru kullanabilme kolaylığı, 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabilme imkanı, 500 mAh, lityum-iyon pil, mıknatıs şarj soketi ile hızlı şarj (2 saat), LED ışıklı şarj göstergesi, paslanmaz çelik kesici bıçak (makas etkili), yıkanabilir-IPX5, ekstra geniş saç kesme başlığı, 4mm-6mm-12mm-16mm saç kesme tarağı, sağ ve sol favori şekillendirme tarağı, berber tarağı, temizleme fırçası, bakım yağı, USB girişli şarj kablosu olanakları bulunan bu ürün farklı renk seçenekleriyle sadece 219 TL ve 2 yıllık garantisi ile bakımına önem verenler için satışa sunuluyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT HIRDAVAT ÜRÜNLERİ A101’LERDE!

PIRANHA Dekupaj Testere, 500 W nominal giriş gücü, 3000 r/dk. yüksüz hız, -55 mm bıçak boyu, kilitlemeli çalışma anahtarı, büyük hava çıkışı ve hızlı ısı dağılımı ve ayarlanabilir taban plakası gibi çeşitli özellikleri ile oldukça pratik ve rahat bir hizmet sunmaktadır. 2 yıllık garanti kapsamında 299 TL’den A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

500W nominal giriş gücü bulunan PIRANHA Avuç Taşlama da alıcıların beğenisine sunuluyor. 500 W nominal giriş gücü, 11000 r/dk. yüksüz hızı, M14 mil, sağ-sol kullanım gibi çeşitli özellikleriyle ve çıkarılabilir koruma siperi ile güvenli bir hizmet sunan bu ürün 2 yıl garantisi ile sadece 299 TL fiyatı ile satışa çıkıyor.

PIRANHA Lehim Havya Seti, 60 W güç, lehim teli ve lehim pastası, temizleme süngeri, 9mm uç ve 482 °C sıcaklık, dayanıklı, yanmaz kablo ve güvenli kullanım için metal havya standı ile pratik ve kolay bir hizmet sunan bir diğer üründür. 2 yıllık garantisi ile 79,95 TL fiyatıyla A101 mağazalarında satışta.

PIRANHA 12 V Akülü Vidalama Seti, 12 V 1300 mAh Li-ion pil, 650 dev./dk. hız, 23 Nm tork, kademesiz basınca duyarlı hız düzenleme anahtarı, 21+1 tork ayarı, su terazili kullanım ile vidalama konumu düzeltme, sol ve sağ rotasyon düzenlemesi, LED aydınlatma, lityum pil ve 2 adet çift taraflı uç gibi çeşitli özelliklere sahiptir. 2 yıllık garanti kapsamında 299 TL’den A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

PIRANHA Darbeli Matkap, 550 W nominal giriş gücü, 0-2800 r/dk. yüksüz hız, 13 mm mandren kapasitesi, ayarlanabilir hız düğmesi, sabitlenir hız ile sürekli çalışma, sola-sağa dönüş ayarı, delme ve darbeli delme, dahili su terazisi gibi özellikleri bulunan ürün 2 yıllık garanti kapsamında 299 TL ile bütün A101’lerde.

PIRANHA Silikon Tabancası, açma-kapama düğmesi ve 40 W güç gibi çeşitli özellikleri bulunmakta, rahat kullanımı ile dikkat çekmektedir. 2 yıllık garanti kapsamında 69,95 TL’ye alıcılarını bekleyen ürüne 2 adet mum silikon da dahildir.