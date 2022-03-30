A'dan Z'ye Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Bakımlı, estetik ve sağlıklı tırnakların sırrı etkili bir tırnak bakımı uygulamasından geçiyor. İşten sosyalleşmeye kadar günlük hayattaki pek çok aktivite içerisinde de el tırnakları karşı tarafta dikkati ilk çeken noktalardan biri. Peki güzel görünmesi, kırılmalara karşı dayanıklı olması için etkili bir tırnak bakımı nasıl yapılır? Senin için derlediğimiz püf noktalar sayesinde evinde rahatlıkla el ve ayak tırnak bakımını gerçekleştirebilirsin!

Genel 30.03.2022, 10:43
A'dan Z'ye Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Tırnak Bakımına Başlamadan Önce...

Tırnak bakımı evde nasıl yapılır diyorsan, daha öncesinde uygulaman gereken belli başlı işlemler var. Öncelikle bunları yerine getirerek etkili bir tırnak bakımı için gereken şartları sağlayabilirsin. Bu işlemler neler mi?

  • Yumuşatma işlemi: Öncelikle tırnak etlerini ve tırnaklarını yumuşatman gerek. Limonlu bir ılık su bu iş için biçilmiş kaftan. Bu karışımı kullanarak yumuşatma işlemini gerçekleştirebilirsin. Ek olarak yarım limon suyu sıkıp üzerine bir çay kaşığı miktarında karbonat ekleyip iyice karıştırabilir ve bu karışımı tırnaklarına sürüp fırçalayabilirsin. Özellikle sürekli oje kullanımından dolayı hava alması engellenen tırnaklar için de bu karışım etkili olabiliyor.
  • Peeling: Su ve tuz karışımı elde edip peeling uygulayabilirsin. Bu tür doğal karışımlar, cildi ölü derilerden arındırmaya yardımcı olabiliyor.
  • Rutin bakım: Düzenli olarak nemlendirici kullanmak, elleri düzenli olarak yıkamak da bakım rutinin içerisine dâhil edebileceğin uygulamalar.

1. Adım: Tırnak Eti Temizliği

Tırnak eti temizleme bakımının ilk parçası olabilir. Kütikül adı ile de bilinen tırnak etleri, kötü bir görünüme neden olabiliyor. Bu nedenle el ve ayak tırnak bakımı uygulamalarının birinci adımı tırnak etlerinden arınma olarak kabul ediliyor. Beyaz, pullu bir doku olan tırnak etini kolayca temizleyebileceğin yöntemleri sıraladık:

  • Bir kütikül (tırnak eti) iticisi kullanabilirsin. Uzayan tırnak etini, tırnak plağının gerisine itebilirsin. Yanlardan aşağıya doğru ya da merkezden yanlara doğru uygulayabilirsin. Daha sonra doğru uygulamanın ardından kalan tırnak etini ise manikür makası yardımıyla temizleyebilirsin. Makas kullanımında derinden kesmemeye dikkat et, aksi takdirde kanama ya da yaralanma oluşabilir. Kesim için kullanacağın malzemelerin hijyenik olmasını da unutma.

2. Adım: Tırnakları Kısaltma

Tırnaklara bakım programının ikinci aşamasında kısaltma işlemi devreye girebilir. Hâlihazırda tırnakların ideal kısalıktaysa bu adımı geçebilirsin. Tırnaklarını düz keserek batık oluşmasını engelleyebilirsin. Direkt banyodan çıktıktan sonra ya da ellerini ılık suda biraz beklettikten sonra tırnaklarını kesmen daha kolay olacaktır, çünkü su ile temas ettikten sonra tırnaklar biraz yumuşar.

3. Adım: Törpüleme

Tırnaklarını keserek ideal boya getirdikten sonra iş şekil vermek için törpülemeye geliyor. Köşeleri yumuşatmaya ve şekil vermeye yarayan törpü ile gözle görülür sonuçlar elde edebilirsin. Tırnakları yumuşatmak için ılık suda tırnaklarını 5 dakika kadar bekletebilirsin. Şekil vermeye ise kenarlardan değil, ortadan başlayabilirsin. Yaygın bir kullanım hatası olarak; törpüyü tırnaklar üzerinde sağa - sola hızlıca hareket ettirme. Bunun yerine yavaş ve nazik bir şekilde uygulama yapabilirsin. Oval tırnaklara sahip olmak için yan kısımları da sivri bırakmamakta fayda var.

4. Adım: Nemlendirme

El hijyeni için düzenli olarak elleri temizlemek gerekiyor. Ne var ki su ile sık sık temasa geçen ellerimiz, bundan ötürü de tırnaklarımız gerekli nem miktarını kaybedebiliyor. Olası kurulukları önlemek içinse nemlendirici kremlerden destek alabilirsin. Yumuşatma etkisine sahip nemlendiricilerden kullanabilirsin. Ayrıca sağlıklı bir görünüme destek olacak tırnak bakım yağı ürünlerine de şans verebilirsin. Bu yağları haftalık el bakım rutinine ekleyebilirsin. Kullanım kolaylığı açısından eldiven şekline sahip el maskelerini de kullanabilirsin. Nemlendirme ürünleri için El & Tırnak Bakımı sayfamızı ziyaret edebilir, jellerden bakım kremlerine kadar ihtiyacın olan tüm ürünleri satın alabilirsin.

Ayak ve Ayak Tırnakları İçin Bakım Önerisi

El ve ayak tırnakları için aynı / benzer bakım uygulamaları olsa da günün büyük bölümünde sürekli ayakkabı içerisinde yer alan ayaklar için özgün bakım metotları da var. Bunlardan bazıları şu şekilde:

  • Ayaklarını sabunlu ve ılık su ile yıkayıp yumuşatabilirsin. Ardından bir havlu yardımıyla ayaklarını kurutabilirsin. Kurutma aşamasından sonra ise nemlendirici krem sürebilirsin. Kremin etkisi tüm gece sürsün diye çoraplarını giyip o şekilde uyuyabilirsin. Ertesi sabah çok daha yumuşak bir ayak yapısına bu şekilde ulaşabilirsin.
  • Ponza taşı ile ayaklarına masaj yapabilirsin. Topuklardaki çatlakları gidermek, nasır görünümünü yok etmek için ponza taşı çokça kullanılabiliyor. Ayrıca pedikür yaparken ayaklardaki ölü deriyi gidermek için de ponza taşı kullanılabiliyor.
  • Ayak tırnaklarını duş aldıktan hemen sonra kesmen daha kolay olacaktır. Tırnakların kesildiği makasların da mutlaka kişiye özel olması gerekiyor.
  • Ayak tırnaklarını fazla kesmek, tırnak batmasına neden olabilir. Bu nedenle tırnakların ucundaki beyaz kısım asla tamamen kesilmemeli.

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