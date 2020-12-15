9 farklı yeni yıl hediye kutusu hasta çocuklara umut olacak

Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yeni yılda sevdiklerinin evlerine yeni yıl hediyesi göndermek isteyen bireyler ve şirketler için farklı konseptlerde yeni yıl hediye kutuları geliştirdi. Yeni yıl hediye kutularından el edilen gelirler zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukları hayata bağlamak için kullanılacak.

Yeni yıl yaklaşırken herkesin aklındaki en önemli sorulardan biri, yeni yılda sevdiklerimize ne alsak oluyor. Yeni yılda güzel ve anlamlı bir hediye fikri bulmak hem bireyleri hem de şirketleri bu aylardan en çok düşündüren konulardan biri oluyor. Üstelik 2020 gibi sağlığımızın değerini daha çok anlamamıza neden olan bir senenin ardından sevdiklerimizle paylaşacağımız hediyelerin çok daha anlamlı olması gerekecek. 2021’ye bu kaygılarla girenler için Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) gelirleri zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek olacak olan yeni yıl hediye paketleri tasarladı. Böylece 2021 Yeni Yıl Hediyelerin Bir Dilek Tut Derneği’nden (Make A Wish Türkiye) seçenler hem sevdiklerini sevindirecek hem de dilek çocuklarının hayallerine destek olarak onların gülümsemelerine vesile olacaklar.

Neşeden sanata 9 farklı konseptte yeni yıl hediye kutusu

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), Yeni yıl için farklı içeriklere ve bütçelere sahip 9 farklı konseptte hediye kutusu tasarladı: Neşe Kutusu, Bereket Kutusu, Umut Kutusu, Hayal Kutusu, Yıldız Kutusu, Sağlık Kutusu, Sanat Kutusu, Yılbaşı Kutusu ve Mega Yılbaşı Kutusu. 2021 yılında Dilek Çocukları’na umut olacak olan bu kutular https://birdilektut.org/yeni- yil-hediye-kutulari/ linkinden satın alınabilecek.

Yeni yıl hediye paketlerinden elde edilen gelirlerle Bir Dilek Tut Derneği 3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayali gerçeğe döndürecek. Böyle dilek çocuklarına ve ailelerine mutluluk ve hayata bağlanma gücü vermeyi hedefliyor. Çocuklar gerçekten çok zor ve uzun bir tedavi süreci geçiriyorlar ama doğru tedavi ve iyi moral desteği sağlanırsa iyileşip hayatlarına devam ediyorlar. Bir Dilek Tut Derneği de çocuklara sihirli ve mutlu anılar yaratarak moral sağlama cephesinde destek oluyor.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Yeni yılın en güzel hediyesi

Yapılan desteklerin önemine değinen Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkânsız" kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz. Bunun gerçekleştiğini görebilmek de yeni yılda alabileceğiniz en güzel hediye oluyor”.

Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) Yeni Yıl Hediye Kutuları ve İçerikleri

Neşe Kutusu

Ürün İçeriği: Kuru çiçek aranjmanı, Kalp çikolata, Neroli kokulu mum

Bereket Kutusu

Ürün İçeriği: Nar, Nar Çayı, Narlı Mum

Umut Kutusu

Ürün İçeriği: Adaçayı buketi, Adaçaylı Mum, Nazar Boncuğu

Hayal Kutusu

Ürün İçeriği: Rose Kiss/Gül Bitki Çayı, Karışık Lokum, Relaxation Gül Mumu

Yıldız Kutusu

Ürün içeriği: Adaçayı, Adaçaylı Sabun, Mum

Sağlık Kutusu

Ürün içeriği: Adaçayı buketi, Seramik Tabak, Purification Adaçayı Mumu,

Sanat Kutusu

Ürün içeriği: Ahşap Palet, Tuval 25x35cm, Örnek Resim, Pepeo 200f/8 - 200f/14 Fırça, Boya (3+1 Renk)

Yılbaşı Kutusu

Ürün İçeriği: Cafe Nero Kahve Termosu, Cafe Nero Çekirdek Kahve Paketi, Cafe Nero Biscotti, Duru Okyonus Ferahlığı Kolonyası, Arko Nem Avokadolu Sprey Krem, Evissa El Sabunu, Roxxane Hand Jel

Mega Yılbaşı Kutusu

Ürün İçeriği: Cafe Nero Kahve Termosu, Cafe Nero Çekirdek Kahve Paketi, Cafe Nero Biscotti, Evissa El Sabunu, Duru Avokado Yağı, Activex Antibakteriyel Islak Mendil, Roxanne Hijyenik Jel