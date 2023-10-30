9 adımda doğal gaz tasarrufu

Evleri ısıtmak, mutfakta yemek pişirmek ve banyoda sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılan doğal gazda sıcaklık ayarının sadece 1 derece bile düşürülmesi yüzde 7’ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

27 il merkezi, 289 ilçe ve beldede yaklaşık 5 milyon aboneye doğal gazı güvenle ulaştıran Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde enerji verimliliğine dikkat çekerek çoğu basit ama etkili yöntemlerle elde edilecek tasarrufun hem ülke ekonomisi hem de çevrenin korunması adına önemine işaret etti ve ısınma ihtiyacını doğal gazla karşılayanlara daha tasarruflu bir kullanım için önerilerini 9 başlıkta sıraladı. Aksa Doğalgaz, sıcaklık ayarını sadece 1 derece bile düşürmenin yüzde 7’ye varan oranda tasarruf sağladığına dikkat çekti.

Bir: Tüpe göre 5 kat daha ekonomik, üstelik şimdi ayda 25 m3 bedelsiz

Ekonomik enerji doğal gaz; mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 5 kat*, ısınmada ithal kömüre göre 4 kat* ve elektriğe göre 3 kat* daha ekonomik. Üstelik şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında aylık tüketilen 25 metreküp doğal gaz devlet tarafından karşılanıyor. 2024 Mayıs ayına sürecek bu uygulama; sıcak su ve mutfak tüketimine karşılık gelen harcamanın neredeyse bedelsiz olduğu anlamına geliyor. Aboneler doğal gazı ister evin her yerinde isterlerse yalnızca mutfakta kullanabiliyor.

İki: 1 derece fark yaratır

Doğal gaz kullanımında kombinin derecesini yalnızca 1 derece düşürmek bile önemli bir fark yaratıyor. Sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek doğal gaz faturalarında yüzde 7’ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

Üç: Kombiye bakım şart

Yanma teknolojilerine göre ister yoğuşmalı veya ister yoğuşmasız olsun, ısınma mevsimi öncesinde kombilere mutlaka bakım yaptırmak gerekiyor. Periyodik bakım cihazın ömrünü uzatıyor, verimli çalışan cihaz ise doğal gaz kullanımını azaltıyor.

Dört: Radyatörlerin üstü örtülmemeli

Isı kaybının yaşandığı veya ısı yayılımının engellendiği durumlarda kombi daha fazla çalışarak doğal gaz kullanımını artırıyor. Bunu önlemek için radyatörlerin önü örtülmemeli ve kapatılmamalı.

Beş: Evden çıkarken kombinin derecesi kısılmalı

Yeni çalıştırılan kombi soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla çalışarak doğal gaz tüketimini artırıyor. Bundan dolayı meskenlerden kısa süreli ayrılık durumlarında kombiyi kapatmak yerine kısık derecede çalıştırmak önemli.

Altı: Kombi ihtiyaca uygun seçilmeli

Sıcak, sağlıklı ve tasarruflu bir kış geçirmek için yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor. İhtiyaçtan daha büyük-küçük kapasiteli kombi almaya da gerek yok çünkü verim düşebiliyor.

Yedi: Termostatik vana ile yüzde 15’e varan tasarruf

Sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol eden termostatik vana, bu suyu ayarlanan sıcaklık değerine erişince kısıyor veya kapatıyor. Doğru zamanda su akışının kesilmesiyle verim elde ediliyor. Termostatik vana kullanımı yüzde 15’e varan oranda tasarruf sağlıyor.

Sekiz: Oda termostatı ile yüzde 15’e varan tasarruf

Evi istenilen sıcaklığa ulaştırmak ve bu sıcaklığı koruyabilmek için kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, yüzde 15’e varan oranlarda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

Dokuz: Yalıtım şart

Evlerde ısı kaybını önlemek için çatının, duvarların ve pencerelerin yalıtımına önem vermek gerekiyor. Tasarruf oranı çatı ve pencere yalıtımı yapıldığında yüzde 30’a ulaşırken, dış duvar yalıtımı yapıldığında yüzde 40’a çıkıyor.