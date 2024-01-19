5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Four Seasons Sultanahmet ev sahipliğinde, Jumbo’nun katkılarıyla 17 Ocak 2024’te gerçekleşen 5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde on üç kategorideki ödüllerin kazananları açıklandı. Ödül gecesi; Türk gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Mutfak Dostları Derneği’nin 2018 yılında onur ödülü vererek başlattığı Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, küresel pandemi sebebiyle gastronomi sektörünün olağanüstü bir dönemden geçtiği 2020 ve 2021 yıllarında Altın Kaşık Pandemi Dönemi Özel Ödülleri ile yoluna devam etmiş, geçtiğimiz yıldan bu yana ise on bir ana kategori ve iki özel ödül ile sürmüştü.

5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gecesinde açıklanan ödüllerin kategorileri ve kazananları şöyle:

Yılın Türk Şefi: Pınar Taşdemir, Araka Yılın Yabancı Şefi: Rudolf Van Nunen, Şans Restoran Yılın Genç Şefi: Ulaş Durmaz, The Red Balloon Yılın Pasta Şefi: Feray Aydoğdu Yılın Geleneksel Lokantası: Seraf Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Çok Çok Thai Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Aşçı Bacaksız Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi: Baylan Yılın Ürün Satış Noktası: Cankurtaran Gıda Yılın Gastronomi Kitabı: Buyurun Ziyafete

(Yazar: Vedat Milor, Yayına Hazırlayan Besim Hatinoğlu – İletişim Yayınları)

11. Yılın Dijital Yayını: Yedik İçtik Podcast (Hülya Ekşigil, Deniz Alphan)

Gecede; Tuğrul Şavkay Başarı Ödülünü ülkemizdeki gastronomi kültürünün önemli unsurlarından baklavanın önde gelen temsilcisi Nadir Güllü aldı. Güllü, baklavanın kültürel bir miras olarak gelecek nesillere aktarılması ve ülkemizle özdeşleşerek uluslararası bilinirliğinin artmasındaki katkılarını uzun yıllardır sürdürüyor.

Jüri Özel Ödülü ise, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından hızla harekete geçerek; depremden etkilenen bölgelerdeki gıda krizinin çözümü için seferber olan ve dünyada eşine zor rastlanacak dayanışma örneklerinden birini sergileyen, yüzlerce şef ve gönüllünün katkılarıyla bir araya gelen Acil Gıda Kolektifi’ne verildi.

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı. Türk gastronomisine katkı sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek, gastronomi dünyamızın çıtasının yükseltilmesine destek olmak amacıyla oluşturulan ve objektif kriterler içeren bir ön jüri ve ana jüri sistemi ile işleyen ödül programı, gastronomi kültürüne ilişkin kategorileriyle farklılaşıyor.

“Türk gastronomisinin azimli paydaşlarına bir teşekkür vesilesi”

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Alparslan Baloğlu, 5. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri ile ilgili şunları söyledi: “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’nin ülkemizin gastronomi sahnesinde sürdürülebilir ve güvenilir bir referans olması hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Derneğimiz otuz yılı aşkın süredir Türk gastronomisinin ileri taşınmasına yoğun katkı sağlayan bir kurum. Bu nedenle başarılı rol modellerin takdir edilmesini en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Son yıllarda ekonomik çalkantılar, doğal afetler, salgının etkileri gibi sorunlarla baş etmek durumunda kalan yeme-içme sektörü tüm bu zorlukları aşmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Ödül programımızı, zorlu şartlarda ilerlemeyi hiç durdurmayan Türk gastronomisinin azimli paydaşlarına bir teşekkür ve destek vesilesi olarak görüyoruz. Titizlikle çalışan, özgünlükleri ile öne çıkan kişi ve kuruluşları motive ederek gastronomi dünyamızın çıtasının daha da yükseğe çıkmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”