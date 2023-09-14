34 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik botta 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.