29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konser ve Etkinlik Takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir'de Neler Olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, etkinlik ve konser programları da merakla takip ediliyor. Bu özel günün heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenecek konser ve etkinliklerin detaylarını araştırıyor. Fakat son günlerde yaşanan bazı üzücü olaylar, etkinliklerin iptali konusunu da gündeme getirdi. İşte 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı’na özel konserler, etkinlikler ve iptal durumlarıyla ilgili tüm detaylar.

29 Ekim 2024 İstanbul Konser ve Etkinlikleri

Cumhuriyet’in 101. yılı, İstanbul’da birçok farklı etkinlikle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla, tüm İstanbullular Yenikapı Meydanı’nda bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olacak. Bu yılın etkinlik programında öne çıkan başlıklar:

Yenikapı Etkinlik Alanı: Emir Can İğrek ve Hadise, halka açık ve ücretsiz konser verecek.

Emir Can İğrek ve Hadise, halka açık ve ücretsiz konser verecek. Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi: Resmi törenlerin yanı sıra fener alayları ve yürüyüşler düzenlenecek.

Resmi törenlerin yanı sıra fener alayları ve yürüyüşler düzenlenecek. SOLOTÜRK Gösterisi: Maltepe sahilinde 16.00’da muhteşem bir gösteri uçuşu izleyicilerle buluşacak.

Maltepe sahilinde 16.00’da muhteşem bir gösteri uçuşu izleyicilerle buluşacak. İBB’nin Sağladığı Ücretsiz Ulaşım: İstanbulkart sahipleri, toplu ulaşımı 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.

İstanbulkart sahipleri, toplu ulaşımı 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek. Diğer İlçelerde Etkinlikler: Beşiktaş, Kartal, Kadıköy, Büyükçekmece, Ataşehir gibi ilçelerde yürüyüşler, fener alayları ve konserler organize edilecek. Bu konserlerde ünlü sanatçılar sahne alacak.

Örneğin, Kartal Meydanı’nda Bengü, Cumhuriyet Meydanı’nda ise Simge Sağın gibi isimler vatandaşlarla buluşacak. Kadıköy’deki Cumhuriyet Yürüyüşü ise Bağdat Caddesi boyunca devam edecek ve büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konser ve Etkinlikleri

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sahne olacak etkinliklerin başında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Atatürk Orman Çiftliği konseri geliyor. 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da Ebru Gündeş’in sahne alacağı bu etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluşunu coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyor.

İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

İzmir, 29 Ekim’de fener alayları ve konserlerle Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak. Programda öne çıkan etkinlikler: