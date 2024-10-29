29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konser ve Etkinlik Takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir'de Neler Olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, etkinlik ve konser programları da merakla takip ediliyor. Bu özel günün heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenecek konser ve etkinliklerin detaylarını araştırıyor. Fakat son günlerde yaşanan bazı üzücü olaylar, etkinliklerin iptali konusunu da gündeme getirdi. İşte 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı’na özel konserler, etkinlikler ve iptal durumlarıyla ilgili tüm detaylar.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, etkinlik ve konser programları da merakla takip ediliyor. Bu özel günün heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde düzenlenecek konser ve etkinliklerin detaylarını araştırıyor. Fakat son günlerde yaşanan bazı üzücü olaylar, etkinliklerin iptali konusunu da gündeme getirdi. İşte 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı’na özel konserler, etkinlikler ve iptal durumlarıyla ilgili tüm detaylar.
29 Ekim 2024 İstanbul Konser ve Etkinlikleri
Cumhuriyet’in 101. yılı, İstanbul’da birçok farklı etkinlikle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla, tüm İstanbullular Yenikapı Meydanı’nda bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olacak. Bu yılın etkinlik programında öne çıkan başlıklar:
- Yenikapı Etkinlik Alanı: Emir Can İğrek ve Hadise, halka açık ve ücretsiz konser verecek.
- Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi: Resmi törenlerin yanı sıra fener alayları ve yürüyüşler düzenlenecek.
- SOLOTÜRK Gösterisi: Maltepe sahilinde 16.00’da muhteşem bir gösteri uçuşu izleyicilerle buluşacak.
- İBB’nin Sağladığı Ücretsiz Ulaşım: İstanbulkart sahipleri, toplu ulaşımı 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.
- Diğer İlçelerde Etkinlikler: Beşiktaş, Kartal, Kadıköy, Büyükçekmece, Ataşehir gibi ilçelerde yürüyüşler, fener alayları ve konserler organize edilecek. Bu konserlerde ünlü sanatçılar sahne alacak.
Örneğin, Kartal Meydanı’nda Bengü, Cumhuriyet Meydanı’nda ise Simge Sağın gibi isimler vatandaşlarla buluşacak. Kadıköy’deki Cumhuriyet Yürüyüşü ise Bağdat Caddesi boyunca devam edecek ve büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konser ve Etkinlikleri
Ankara’da Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sahne olacak etkinliklerin başında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Atatürk Orman Çiftliği konseri geliyor. 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da Ebru Gündeş’in sahne alacağı bu etkinlik, Cumhuriyet’in kuruluşunu coşkulu bir şekilde kutlamayı amaçlıyor.
İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
İzmir, 29 Ekim’de fener alayları ve konserlerle Cumhuriyet coşkusunu yaşayacak. Programda öne çıkan etkinlikler:
- Konak Pier Önünde Fener Alayı: Saat 18.30’da başlayacak ve büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
- Gündoğdu Meydanı’nda Murat Boz Konseri: Saat 21.00’de başlayacak olan konser, İzmir halkına unutulmaz anlar yaşatacak.
29 Ekim Etkinlikleri İptal Mi Edildi?
Son günlerde Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı sonrası bazı belediyeler, 29 Ekim etkinliklerini iptal etme kararı aldı. Bu iptaller, özellikle Ankara ve İzmir’deki resmi etkinlikleri kapsıyor.
- Ankara: Kahramankazan ilçesinde yaşanan olay nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm etkinlikleri iptal etti. Belediye, terör saldırısı sonrası alınan bu kararı duyururken, şehitlere rahmet diledi.
- İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi de, saldırı nedeniyle tüm konser ve eğlence içerikli etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
- Kadıköy ve Bursa: Kadıköy Belediyesi, bando programını iptal ederken Bursa Büyükşehir Belediyesi de 24-26 Ekim tarihleri arasında planlanan etkinlikleri gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.
İstanbul’un Diğer İlçelerinde Düzenlenecek Cumhuriyet Etkinlikleri
İstanbul’un dört bir yanında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, belediyeler tarafından farklı konser ve etkinlik programları hazırlandı:
- Adalar: Büyükada İskelesi’nde başlayacak olan fener alayı, Atatürk Korosu’nun konseri ile sona erecek.
- Avcılar: Halide Edip Adıvar Parkı’nda Cumhuriyet Yürüyüşü’nün ardından sahilde Ali Altay ve Sıla konserleri düzenlenecek.
- Bakırköy: Cumhuriyet Meydanı’nda Simge Sağın’ın saat 21.00’de vereceği konser büyük bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.
- Beşiktaş: Barbaros Meydanı’nda Athena’nın konseri ve fener alayı Beşiktaşlıları coşkuyla bir araya getirecek.
- Tuzla: Sahil Tören Alanı’nda Sefo konseri vatandaşlarla buluşacak.
2024 Cumhuriyet Bayramı İçin Alternatif Etkinlikler ve Hazırlıklar
Bu yıl bazı etkinliklerin iptal edilmesi, vatandaşları alternatif kutlama yolları aramaya yöneltti. Özellikle İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma ve Wi-Fi hizmetleriyle Cumhuriyet coşkusunu daha geniş kitlelere yaymak hedefleniyor. Ayrıca bazı belediyeler, bayramı evlerde veya sokaklarda farklı şekillerde kutlamayı teşvik eden kampanyalar başlattı.