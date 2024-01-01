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2024'te Emeklilere Büyük Sürpriz: Akbank'tan Rekor Promosyonlar!

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2024'te Emeklilere Büyük Sürpriz: Akbank'tan Rekor Promosyonlar!
Akbank, emeklilere yönelik promosyon paketlerini yeniledi ve 2024 yılına özel, cömert teklifler sunmaya başladı. Bankacılık sektöründe promosyon rekabeti devam ederken, Akbank'ın bu hamlesi emekliler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Ocak 2024 itibarıyla, Akbank, emekli müşterilerine dikkat çekici promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu.

Akbank, emeklilere yönelik promosyon paketlerini yeniledi ve 2024 yılına özel, cömert teklifler sunmaya başladı. Bankacılık sektöründe promosyon rekabeti devam ederken, Akbank'ın bu hamlesi emekliler için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Ocak 2024 itibarıyla, Akbank, emekli müşterilerine dikkat çekici promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu.

Akbank'tan Emeklilere Özel Yüksek Promosyonlar

Yeni yılın ilk aylarında, emekli maaşlarına beklenen zammın öncesinde, Akbank emekli müşterilerine yüksek promosyon ödemeleri yapacak. Bu promosyonlar, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir katkı sağlayacak. Akbank, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapma sözü veriyor.

Özel Promosyon Fırsatları ve Kampanyalar

Akbank, standart promosyon ödemelerine ek olarak, Axess veya Wings kredi kartları üzerinden tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatlarına da ek avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 400 TL chip para kazanabilirsiniz. Bu ek kampanya ile toplamda 2.000 TL'ye kadar chip para kazanma şansınız olacak. Bu fırsatlardan yararlanmak için en yakın Akbank şubesini ziyaret etmeniz yeterli.

Detaylı Promosyon Bilgileri

Akbank'ın 2024 Ocak ayı itibarıyla sunacağı promosyon detayları şu şekildedir:

Maaş Tutar AralığıSGK Promosyon TutarıEk Promosyon TutarıToplam Promosyon Tutarı
0 - 3.499 TL3.000 TL3.000 TL6.000 TL
3.500 TL - 7.499 TL3.500 TL3.500 TL7.000 TL
7.500 TL - 9.999 TL4.500 TL4.500 TL9.000 TL
10.000 TL ve üzeri5.000 TL5.000 TL10.000 TL

Akbank, bu promosyonları ile emeklilere yeni yılın ilk aylarında maddi açıdan rahat bir nefes aldıracak. Bankalar arasındaki rekabetin emekli vatandaşlara sağladığı bu avantajlardan faydalanmak için Akbank şubelerine başvurabilirsiniz. Akbank, müşterilerine değer veren yaklaşımı ve sunduğu avantajlı promosyonlarla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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