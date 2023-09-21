2024 Yerel Seçimleri İçin Adres Güncellemeniz Gereken Son Tarih: 1 Ekim 2023

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaklaşan 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimler için önemli bir açıklama yaptı. Ahmet Akın, farklı bölgelerde yaşayan ve henüz adres güncellemesi yapmamış seçmenlere hitaben, adres bildirimi için son tarihin 1 Ekim 2023 olduğunu belirtti.

CHP'nin Tüm Belediyelerine Gönderilen Genelge: Adres Güncellemeniz İçin Son Fırsat

Ahmet Akın, partiye bağlı belediyelere gönderdiği yazıda, yaklaşmakta olan yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşların en geç 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres güncellemesi yapması gerektiğini ifade etti. Bu bilginin tüm belediyeler aracılığıyla vatandaşlara duyurulacağını da ekledi.

Deprem Etkisi Altındaki Kentler ve Adres Güncelleme İhtiyacı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında 11 kentte yaşayan ve etkilenen milyonlarca vatandaşın farklı şehirlere taşınmak durumunda kaldığına dikkat çekti. Bu durumun, adres güncellemesi gerekliliğini daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Son Tarih 1 Ekim: Adres Bildirimi Şart

Akın, "Yürürlükteki yasa gereğince, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek yerel seçimler için adres değişikliği yapmış seçmenlerin, yaşadıkları yerde oy kullanabilmeleri adına en geç 1 Ekim 2023'e kadar adres bildiriminde bulunmaları zorunludur," dedi. Farklı nedenlerle adres değiştirenlerin bu tarihi kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

CHP Belediyeleri Farkındalık Yaratıyor: Adres Güncelleme Çağrısı

Ahmet Akın, partiye bağlı belediyelerin bu konuda vatandaşları bilgilendireceğini ve farkındalığı artıracağını ifade etti. Belediye başkanlarının ve ilgili belediyelerin, sosyal medya hesapları üzerinden, kamusal alanlarda ve duyuru panolarında 1 Ekim 2023'e kadar adres güncellemesi yapmamış vatandaşlara yönelik çağrıda bulunacaklarını belirtti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanabilmek için adres güncellemeniz gerekmektedir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın önemli açıklamaları doğrultusunda, bu süreci kaçırmamanız için son tarihin 1 Ekim 2023 olduğunu unutmayın. Deprem gibi olağanüstü durumlar sonucu taşınan vatandaşların da bu süreci dikkate alması büyük önem taşımaktadır. Belediyeler vatandaşları bilgilendirecek ve farkındalığı artıracak çalışmalar yürütecektir. Bu nedenle, adres bildiriminizi yaparak yerel seçimlerde oy kullanma hakkınızı saklı tutun.