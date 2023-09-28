2024 Hac Kura Çekimi Ne Zaman? Diyanet İşleri Başkanı'ndan Flaş Açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son röportajında 2024 Hac ziyareti ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Erbaş, gelecek yıl ülkemizden Hac'ca gitmek için 85 bin kişinin uğurlanacağını belirtti. Peki, 2024 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Diyanet'ten Yeni Açıklamalar

Bir televizyon programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı, Hac ile ilgili merak edilen konuları aydınlattı.

2024 Hac Başvuru ve Kura Tarihleri

Erbaş, Hac ziyareti için yapılan başvuruların devam ettiğini, kura tarihinin ise yakın bir zaman içerisinde belirleneceğini söyledi. Erbaş: "Başvurular tamamlandıktan kısa bir süre sonra, muhtemelen kasım ayının başında ya da ekim ayının sonunda kura çekim törenini gerçekleştireceğiz." şeklinde bilgi verdi.

Önceki yıllarda Hac için başvuranların sayısı ortalama olarak 2,5 milyondu. Bu yılın rakamları merak konusu. Erbaş, "Bu yılki başvuru sayısını değerlendireceğiz ve 85 bin kişiye kura ile Hac hakkı tanınacak." dedi.

Kur'an-ı Kerim'e Yapılan Saldırılar

Diyanet İşleri Başkanı, son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları şiddetle kınadı. "İslam'a ve kutsal kitaplara karşı yapılan saldırıları kesinlikle kabul etmiyoruz. Her inanca saygı duymalı ve kutsallara hakaretten kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

TRT Diyanet Çocuk Kanalı Yayında

Erbaş, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iş birliği sonucunda hayata geçirilen TRT Diyanet Çocuk kanalına da değindi. Bu kanalın, değerlerimize ve kültürümüze uygun içeriklerle çocuklarımızın yetiştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti. "TRT Diyanet Çocuk, çocuklarımıza değerlerimizi en doğru şekilde aktaracak." dedi.