2024 Eğitim Takvimi Sürprizi: İşte Ara Tatil Tarihleri! 9 Gün Tatil Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil programını resmen açıkladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere yönelik bu son dakika duyurusu, milyonlarca öğrenciyi sevindirdi. Peki, bu tatil programında hangi tarihler belirlendi? İşte merakla beklenen detaylar...

9 Günlük Ara Tatilin Tarihleri Belli Oldu!

Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretim takvimindeki ara tatilin ne zaman olacağını uzun zamandır merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre; birinci dönem ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süreçte hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam tatil süresi 9 gün olacak.

2024 Yılında İkinci Ara Tatil ve Kış Tatili Ne Zaman?

2024 yılına dair tatil planlamaları da belli oldu. İkinci dönem için belirlenen ara tatil 8 Nisan 2024 Pazartesi günü start alacak ve 12 Nisan 2024 Pazartesi günü son bulacak.

Fakat bu yılın tatil programı sadece ara tatillerle sınırlı değil! Kış döneminin vazgeçilmezi olan sömestr tatili de 22 Ocak 2024'te başlamış olacak ve 5 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.