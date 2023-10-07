  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. 2023'te Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Sınav Tarihleri Açıklandı! İşte Yeni Fiyatlar ve Tarihler!

2023'te Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Sınav Tarihleri Açıklandı! İşte Yeni Fiyatlar ve Tarihler!

Yayınlanma:
2023'te Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Sınav Tarihleri Açıklandı! İşte Yeni Fiyatlar ve Tarihler!
2023 yılında ehliyet almayı planlayanlar için ehliyet maliyetleri ve sınav tarihleri belirlendi. Ehliyet almanın maliyetleri sadece sınav ücretlerinden ibaret değil, aynı zamanda kurs ücretleri ve çeşitli harçlardan da oluşuyor. İşte detaylar:

2023 yılında ehliyet almayı planlayanlar için ehliyet maliyetleri ve sınav tarihleri belirlendi. Ehliyet almanın maliyetleri sadece sınav ücretlerinden ibaret değil, aynı zamanda kurs ücretleri ve çeşitli harçlardan da oluşuyor. İşte detaylar:

2023/09/15/ehliyet.jpg

Ehliyet Almanın Maliyeti: Ne Kadar Ödemeniz Gerekiyor?

Sürücü kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar, teorik ve direksiyon dersleri alarak ehliyet sınavına hazırlanırlar. Sınav ücretleri ise ehliyet sınıfına göre değişiklik gösterebilmektedir.

  • A ve F Sınıfı Ehliyet Ücretleri:

    • Harç Bedeli: 825 TL
    • Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
    • Vakıf Katkısı: 145 TL
    • Toplam Maliyet: 1.594 TL

  • B Sınıfı Ehliyet Maliyetleri:

    • Harç Bedeli: 2.489,90 TL
    • Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
    • Vakıf Katkısı: 145 TL
    • Toplam Maliyet: 3.258,9 TL

  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet Ücretleri:

    • Harç Bedeli: 4.154,70 TL
    • Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL
    • Vakıf Katkısı: 145 TL
    • Toplam Maliyet: 4.923,70 TL

2023/09/15/ehliyett.jpg

2023 Ehliyet Sınav Tarihleri

Ehliyet sınavına katılmak isteyen adayların dikkate alması gereken önemli tarihler şunlardır:

  • E-Sınav Randevusu için Önemli Tarihler:
    • Ocak 15.01.2023
    • Şubat 15.02.2023
    • Mart 15.03.2023
    • Nisan 15.04.2023
    • Mayıs 15.05.2023
    • Haziran 15.06.2023
    • Temmuz 15.07.2023
    • Ağustos 15.08.2023
    • Eylül 15.09.2023
    • Ekim 15.10.2023
    • Kasım 15.11.2023
    • Aralık 15.12.2023

2023/09/18/18-yas-altinda-olanlar-dikkat-kimlik-ve-ehliyetlerde-yeni-donem-iste-bilinmeyen-tum-detaylar-1.jpg

Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet başvurusunda bulunurken yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:

  • Kimlik Kartı
  • Sürücü Kurs Bitirme Sertifikası
  • Öğrenim Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanlar için noter onaylı çeviri gerekmektedir)
  • Biyometrik Fotoğraf (1 adet)
  • Kan Grubu Kartı
  • Adli Sicil Kaydı
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Ehliyet Harç ve Vakıf Katkısı Ödeme Belgesi

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Prof. Dr. Naci Görür'den Çarpıcı Uyarı: Kentsel Dönüşüm Planı Riskli!
Prof. Dr. Naci Görür'den Çarpıcı Uyarı: Kentsel Dönüşüm Planı Riskli!
Hastane Randevunuz mu Var? Bu Tarihlerde Dikkat! Sağlık Çalışanları İş Bırakıyorlar!
Hastane Randevunuz mu Var? Bu Tarihlerde Dikkat! Sağlık Çalışanları İş Bırakıyorlar!
Depremleri Önceden Tahmin Edebilecek miyiz? Depremlerin Sırrı Çözüldü mü? Heyecan Verici Gelişmeler!
Depremleri Önceden Tahmin Edebilecek miyiz? Depremlerin Sırrı Çözüldü mü? Heyecan Verici Gelişmeler!
MARUF23'te gıda konuşuldu
MARUF23'te gıda konuşuldu
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Şehit polisimiz Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polisimiz Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı
Türk Telekom'dan Beklenmedik İnternet Kesintisi Açıklaması! 11 Şehri Etkileyen İnternet Kesintisi Olacak
Türk Telekom'dan Beklenmedik İnternet Kesintisi Açıklaması! 11 Şehri Etkileyen İnternet Kesintisi Olacak