2023'te Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Sınav Tarihleri Açıklandı! İşte Yeni Fiyatlar ve Tarihler!

2023 yılında ehliyet almayı planlayanlar için ehliyet maliyetleri ve sınav tarihleri belirlendi. Ehliyet almanın maliyetleri sadece sınav ücretlerinden ibaret değil, aynı zamanda kurs ücretleri ve çeşitli harçlardan da oluşuyor. İşte detaylar:

Ehliyet Almanın Maliyeti: Ne Kadar Ödemeniz Gerekiyor?

Sürücü kurslarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar, teorik ve direksiyon dersleri alarak ehliyet sınavına hazırlanırlar. Sınav ücretleri ise ehliyet sınıfına göre değişiklik gösterebilmektedir.

A ve F Sınıfı Ehliyet Ücretleri: Harç Bedeli: 825 TL Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL Vakıf Katkısı: 145 TL Toplam Maliyet: 1.594 TL

B Sınıfı Ehliyet Maliyetleri: Harç Bedeli: 2.489,90 TL Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL Vakıf Katkısı: 145 TL Toplam Maliyet: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet Ücretleri: Harç Bedeli: 4.154,70 TL Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL Vakıf Katkısı: 145 TL Toplam Maliyet: 4.923,70 TL



2023 Ehliyet Sınav Tarihleri

Ehliyet sınavına katılmak isteyen adayların dikkate alması gereken önemli tarihler şunlardır:

E-Sınav Randevusu için Önemli Tarihler: Ocak 15.01.2023 Şubat 15.02.2023 Mart 15.03.2023 Nisan 15.04.2023 Mayıs 15.05.2023 Haziran 15.06.2023 Temmuz 15.07.2023 Ağustos 15.08.2023 Eylül 15.09.2023 Ekim 15.10.2023 Kasım 15.11.2023 Aralık 15.12.2023



Ehliyet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet başvurusunda bulunurken yanınızda bulundurmanız gereken belgeler: