2023 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı: Başvuru Süreçleri, Şartlar ve Detaylar

2023 yılı içerisinde devam eden kamu personel alımları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da sözleşmeli personel alımıyla dikkat çekiyor. İhtiyaç duyulan farklı pozisyonlar için 91 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstihdam Süreçleri: Kimler Başvurabilir?

Merkez ve taşra birimleri için 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak personel alımı yapılacak. Yazılı ve/veya sözlü sınav şartı aranmamaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Adaylar, belirlenen tarihler arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurularını gerçekleştirebilir. Şahsen ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her adayın yalnızca bir başvuru hakkı bulunmaktadır.

Başvuru Sırasında Gerekli Evrak ve Bilgiler

Adayların mezuniyet ve KPSS bilgileri, YÖK ve ÖSYM web servislerinden, diğer kişisel bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri üzerinden otomatik olarak temin edilecektir. Yurt dışından mezun olanlar için YÖK'ten alınmış denklik belgeleri gerekmektedir. İlgili pozisyonlar için talep edilen belge ve sertifikalar, belirlenen formatlarda sisteme yüklenmelidir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Hapis veya yüksek cezalık suçlardan mahkum olmamış olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak veya tamamlamış olmak, Akıl sağlığının yerinde olması, Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir aylık almıyor olmak, Kamu görevinden çıkarılmamış olmak, Tam zamanlı veya vardiyalı çalışabilecek olmak, İlanda belirtilen tüm şartları taşıyor olmak.

Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

Adayların kabul şartlarını taşıması durumunda başvuruları kabul edilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından sıralama yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda belirlenen kriterler kullanılacak. Yüksek KPSS puanı, sözleşmeli pozisyon için kesinlikle yerleşme hakkı tanımamaktadır. Sonuçlar Bakanlık web sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belirtilen şartları taşıyan adayları farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvurularınızı yaparken belirtilen şartlara ve süreçlere dikkat etmeniz, olumlu sonuç almanız açısından önemlidir.

İletişim Bilgileri

Adres: Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.