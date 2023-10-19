2023 TUS 2. Dönem Sonuçları Belli Oldu! İptal ve Düzeltmeler Açıklandı!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarının açıklanması için beklenen gün nihayet geldi. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, TUS sınav sonuçları artık erişime açıldı. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı sınavın sonuçları, aynı gün içinde sınavlara katılan adaylar için merak konusu haline geldi. İşte TUS sonuçlarını sorgulamak için gerekli bilgiler.

TUS Sonuçları İçin Beklenen An Geldi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı, 24 Eylül tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilirken, Klinik Tıp Bilimleri Testi için de adaylara 100 soru ve 135 dakika süre tanınmıştı. Sonuçların açıklanacağı tarih, adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama sonunda geldi ve TUS 2. dönem sınav sonuçları artık erişime açık.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan sonuç açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 24 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine; Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 55 ve 100 numaralı soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."