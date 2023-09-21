2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS): Uygulama Kılavuzu ve Detaylar

2023 yılı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) hakkında önemli bilgilerin yer aldığı uygulama kılavuzu sonunda paylaşıldı. Sınav, 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye genelinde tam 81 ildeki sınav merkezlerinde saat 10.00 itibarıyla düzenlenecek. Öğretmen adayları, sınav başvurularını gerçekleştirdikleri esnada seçmiş oldukları ildeki merkezlerde bu önemli sınavı tamamlayacaklar.

Sınav Soruları ve Cevapları: Nasıl Erişilir?

ÖKBYS sınavına katılan adaylar, sınavın soru ve cevaplarını 19 Kasım 2023 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı veya Öğretmenlik ve Demokratik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitelerinden inceleyebilecekler.

Uygulama Kılavuzu ve Mevzuat: Nereden Bulunur?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın uygulanmasıyla ilgili tüm yasal ve teknik detaylar, Uygulama Kılavuzu 2023 ve ilgili mevzuatı içermektedir. Bu kapsamlı bilgilere, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi veya Öğretmenlik ve Demokratik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün online platformundan erişim sağlayabilirsiniz.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Başarı Kriterleri

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış cevaplar, doğru cevapların puanını etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) için önemli tarihler, sınav merkezleri ve değerlendirme kriterleri gibi birçok detay Uygulama Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınavla ilgili tüm bilgilere resmi web sitelerinden erişebilir, başvurularınızı ve hazırlıklarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz.