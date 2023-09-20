2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 11.455 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda 3.295 büro personeli, 3.259 destek personeli ve 400 psikolog pozisyonu bulunuyor. Alımın ilk aşaması tamamlandı ve şimdi 2. etap sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

2. Etap Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

GSB, sözleşmeli personel alımının ilk etabını tamamladıktan sonra adayların odaklandığı konu 2. etap başvuru sonuçları oldu. Birçok kişi "Koruma ve güvenlik görevlisi, bakım ve onarım personeli sonuçları ne zaman ilan edilecek?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu sonuçlara e-Devlet platformu üzerinden erişilebilecek.

Alım Sonuçlarına Dair Duyuru

Bakanlık resmi duyurusunda, büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alım sonuçlarını açıkladığını belirtti. Koruma, güvenlik ve bakım-onarım pozisyonları için sonuçların kısa süre içerisinde duyurulacağı ifade edildi. Sonuçlara Kariyer Kapısı adresinden ulaşılabilir.

GSB Sonuç Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Adaylar, kariyer kapısı üzerinden yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilirler. Yerleştirilen adaylar asıl ve yedek olarak iki kategoriye ayrılacaktır. Asıl olarak belirlenen adayların belirtilen süre içinde atanacakları yere gidip hizmet sözleşmesi imzalamaları ve göreve başlamaları gerekmektedir. Eğer bir aday başvuru yapmazsa, yedek listesinden bir başka aday göreve çağırılacaktır.