2023 Ehliyet Ücretleri: Güncel Fiyatlar ve Bilgiler

2023 yılında ehliyet ücretleri nasıl değişti? Ehliyet sınıfınıza göre ödeyeceğiniz harç miktarı nedir? Bu yazıda, Türkiye'de ehliyet almak veya ehliyet yenilemek isteyenler için 2023 ehliyet ücretleri hakkında güncel ve detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca, sürücü kursu ücretleri ve ehliyet değiştirme ücretleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

2023 Ehliyet Harcı Ne Kadar?

Sürücü belgesi harcı veya ehliyet harcı, sürücü belgesini almaya hak kazanan ve ilk kez ehliyet alacak kişilerin veya çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetini yenilemesi gereken sürücülerin resmi kurumlara bankalar aracılığı ile ödediği ücret anlamına gelir. Bu harç ücretleri ehliyet sınıflarına göre değişkenlik gösterir ve değerli kağıt bedeli ile vakıf payını içerir. İşte 2023 ehliyet harç fiyatlarına dair detaylar:

Sınıflarına Göre 2023 Ehliyet Harç Fiyatları

A, A1, A2 ve F Sınıfı Ehliyet : 1.594 TL

: 1.594 TL B Sınıfı Ehliyet : 3.258,9 TL

: 3.258,9 TL B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet: 4.923,70 TL

Ehliyet harç ödemelerinizi Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yapabilirsiniz. Vakıf payını ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırmanız gerekmektedir. Anlaşmalı bankalar Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği bankalardır ve havale ücreti alınmamaktadır. Gişeden ödeme yaparken ise bankalara hesap numarası vermeniz gerekmez.

2023'te Ehliyet Değiştirme Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet değiştirme ücreti, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi işlemi için geçerlidir. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştır. Son güncellemeye göre, ehliyet değiştirme ücretleri şu şekildedir:

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecekler : 15 TL

: 15 TL Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybedenler veya çaldıranlar: 769 TL

Unutmayın ki yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlandı. Dolayısıyla bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyetlerini değiştirme veya yenileme işlemine gerek yoktur.

Sürücü Kursu Ehliyet Fiyatları 2023

Sürücü kurslarının ücretleri, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirlenmektedir. İşte 2023'e yönelik güncel sürücü kursu fiyatları:

A Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 7.048 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5.348 TL

: Sürücü kursu 7.048 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5.348 TL A1 Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 5.074 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3.374 TL

: Sürücü kursu 5.074 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3.374 TL A2 Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 5.900 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4.200 TL

: Sürücü kursu 5.900 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4.200 TL B Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 2.900 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5.360 TL

: Sürücü kursu 2.900 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5.360 TL B1 Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 7.048 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5.348 TL

: Sürücü kursu 7.048 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5.348 TL F Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 5.886 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4.186 TL

: Sürücü kursu 5.886 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4.186 TL M Sınıfı Ehliyet : Sürücü kursu 5.074 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3.374 TL

: Sürücü kursu 5.074 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3.374 TL Engelli Sınıfı Ehliyet: Sürücü kursu 6.692 TL, teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1.700 TL, direksiyon ders saat ücreti 312 TL, ders ücreti 4.992 TL

Ehliyet almak veya ehliyet yenilemek isteyenler için bu bilgiler ışığında bütçenizi planlayabilirsiniz. Unutmayın ki ehliyet fiyatları her yıl değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.