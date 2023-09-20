2023-2024 Üniversitelerde Eğitim Online mı? İşte karar açıklandı

Üniversite öğrencileri ve veliler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde merakla üniversitelerin eğitim şekillerini sorgulamaya başladılar. Yükseköğretim Kurulu, belli üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınabileceğini belirtti. Özellikle Adıyaman, Hatay, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş İstiklal, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Malatya Turgut Özal üniversitelerinden bu konuda detaylı bilgilendirmeler geldi.

Depremin Etkisiyle Uzaktan Eğitim Kararı

2023'te Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonucunda, bazı üniversite binaları hasar gördü. Bu nedenle, YÖK 06 Şubat 2023 tarihinde aldığı kararda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için aldığı eğitim kararlarını gözden geçirdi. Buna göre:

Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim: Üniversitelerin fiziksel durumları ve konaklama olanakları gözetilerek hangi program ve sınıflarda yüz yüze veya uzaktan eğitim yapılacağına karar verilecek. Özel Öğrencilik Hakkı: Öğrencilerin talebi üzerine, kayıtlı oldukları programa eşdeğer diğer devlet üniversitelerinde özel öğrencilik hakkı sağlanacak. Özel Öğrencilik Başvuruları: Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına özel olarak başvuruda bulunabilecek ve eşdeğer programlar için kabul edilecekler. Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmenlik uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilere, mevcut illerinde veya özel öğrencilik hakkıyla diğer üniversitelerde devam etme şansı tanınacak. 1 Yıl Süreyle Eğitim İstisnası: Talep eden öğrencilere, eğitim-öğretim sürelerine dahil olmaksızın, 1 yıl süreyle eğitim alma hakkı verilebilecek.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, bazı üniversitelerde yaşanan depremin etkisiyle uzaktan eğitim kararı alınabilir. YÖK, bu konuda detaylı bilgilendirme yapmıştır. Öğrencilerin ve velilerin bu kararları dikkate alarak ilgili üniversitelerin web sitelerinden güncel bilgileri takip etmeleri önerilmekte.