  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. 2022'nin gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

2022'nin gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Yayınlanma:
2022'nin gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye'de 2022 vergilendirme dönemi, dikkat çeken sonuçlarla sonuçlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, ülkenin en fazla vergi ödeyen mükelleflerini ortaya koydu.

Rekortmen Mükellefler ve Öne Çıkan Rakamlar

Listede ilk sırayı alan ve dikkatleri üzerine çeken isim, savunma ve havacılık sektörünün parlayan yıldızı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon liradan fazla vergi ödeyerek Türkiye'nin en fazla gelir vergisi tahakkuk eden mükellefi unvanını kazandı. Baykar, yıl içinde elde ettiği cironun yüzde 86'sını ihracat gelirlerinden sağlayarak, savunma ve havacılık sanayisindeki etkileyici konumunu pekiştirdi.

Vergi Listesinde Yer Alan Diğer İsimler

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Sinan Tara, İpek Kıraç ve Mehmet Ömer Koç yer aldı. Bu isimler, Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılarla tanınıyor ve vergi listesinde üst sıralarda yer alıyorlar.

Kurumlar Vergisi Dalında Liderler

Kurumlar vergisi alanında ise Türkiye Garanti Bankası, 21 milyar liradan fazla vergi ile listeye damgasını vurdu. Banka, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunan en önemli kurumlar arasında yer alıyor.

2022 yılı vergilendirme dönemi, Türkiye'nin ekonomik yapısını ve lider şirketlerin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Vergi rekortmenleri listesi, ülkenin ekonomik dinamiklerini ve iş dünyasının başarılı isimlerini vurgulayan önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Bu başarılar, Türkiye'nin global arenada rekabet gücünü ve ekonomik potansiyelini ortaya koyuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Sinagog ve Kiliselere Saldıracaklardı
Sinagog ve Kiliselere Saldıracaklardı
Kafes-28 Operasyonu: Uluslararası Suç Örgütlerine Büyük Darbe
Kafes-28 Operasyonu: Uluslararası Suç Örgütlerine Büyük Darbe
Meteoroloji'den Son Dakika: Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Kuvvetli Yağış ve Kar Beklentisi Var! İstanbul İçin de Uyarı Geldi!
Meteoroloji'den Son Dakika: Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Kuvvetli Yağış ve Kar Beklentisi Var! İstanbul İçin de Uyarı Geldi!
ÖSYM Duyurdu: 2024 MSÜ Sınavına Hazır mısınız? Başvuru Süreçleri, Kılavuzlar ve Önemli Tarihler!
ÖSYM Duyurdu: 2024 MSÜ Sınavına Hazır mısınız? Başvuru Süreçleri, Kılavuzlar ve Önemli Tarihler!
Türk Savunma Sanayisinin Yıldızı HÜRKUŞ: Milli Güç ve Yenilikçi Teknoloji
Türk Savunma Sanayisinin Yıldızı HÜRKUŞ: Milli Güç ve Yenilikçi Teknoloji
YSK Başkanı Yener Açıkladı: 36 Parti Seçime Katılabilir
YSK Başkanı Yener Açıkladı: 36 Parti Seçime Katılabilir
Fırat Kalkanı Bölgesindeki Terör Tehditlerine Karşı Başarılı Operasyon
Fırat Kalkanı Bölgesindeki Terör Tehditlerine Karşı Başarılı Operasyon