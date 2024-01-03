2022'nin gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye'de 2022 vergilendirme dönemi, dikkat çeken sonuçlarla sonuçlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, ülkenin en fazla vergi ödeyen mükelleflerini ortaya koydu.

Rekortmen Mükellefler ve Öne Çıkan Rakamlar

Listede ilk sırayı alan ve dikkatleri üzerine çeken isim, savunma ve havacılık sektörünün parlayan yıldızı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon liradan fazla vergi ödeyerek Türkiye'nin en fazla gelir vergisi tahakkuk eden mükellefi unvanını kazandı. Baykar, yıl içinde elde ettiği cironun yüzde 86'sını ihracat gelirlerinden sağlayarak, savunma ve havacılık sanayisindeki etkileyici konumunu pekiştirdi.

Vergi Listesinde Yer Alan Diğer İsimler

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Sinan Tara, İpek Kıraç ve Mehmet Ömer Koç yer aldı. Bu isimler, Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılarla tanınıyor ve vergi listesinde üst sıralarda yer alıyorlar.

Kurumlar Vergisi Dalında Liderler

Kurumlar vergisi alanında ise Türkiye Garanti Bankası, 21 milyar liradan fazla vergi ile listeye damgasını vurdu. Banka, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunan en önemli kurumlar arasında yer alıyor.

2022 yılı vergilendirme dönemi, Türkiye'nin ekonomik yapısını ve lider şirketlerin rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Vergi rekortmenleri listesi, ülkenin ekonomik dinamiklerini ve iş dünyasının başarılı isimlerini vurgulayan önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Bu başarılar, Türkiye'nin global arenada rekabet gücünü ve ekonomik potansiyelini ortaya koyuyor.