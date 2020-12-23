2021'de saç trendleri neler olacak?

Saç Tasarım Uzmanları Ali Subaşı ve Erkan Uzelli: “ Bu yıl plaj dalgaları dediğimiz bioformlar, saçların aralarına atılmış ışıltılar, natürel bej renkleri, sıcak karameller ve toprak tonları bizim hayatımıza hiç olmadığı kadar girecek.” dedi ve umut dolu 2021’de saç trendini yakalamak isteyenler için detaylar verdi.

Büyük bir bölümü evde geçen 2020’nin sonunda doğallık hiç olmadığı kadar önem kazandı. Kadınlar evde geçirdikleri süreyi, yüksek ısı ve renk açıcı boyalar yüzünden hasar gören saçlarını onarmak için değerlendirdi. MOS Nişantaşı Saç Tasarım Uzmanı Ali Subaşı: “Pandemi çoğu kadına doğallığın güzelliğini hatırlattı. Önümüzdeki yılın saçları her zamankinden daha fazla natürel olacak.” dedi ve bu yılın revolation zamanı olacağına dikkat çekti. Bu senenin trendi ile ilgili detaylı bilgi vermeye devam eden Subaşı, “2021, uzun ve katlı saç modellerini göreceğimiz bir yıl olacak, plaj dalgaları dediğimiz doğal bioformlar ve en önemlisi yıka çık tarzı olan doğal dalgalı saçları bol bol göreceğiz. Ense boyunda kesilmiş saçlar yerine orta boy ve uzun katlı saçlar yükselişe geçmiş durumda” dedi.

2021’İN RENK TRENDLERİ

Abartılı düz sarıların yavaş yavaş yerini doğal renklere bırakacağını söyleyen MOS Nişantaşı Saç Tasarım Uzmanı Erkan Uzelli: “2021 yılında çok karşılaşacağımız natürel bej renkleri, sıcak karameller ve toprak tonları hayatımıza hiç olmadığı kadar girecek. Yüzümüze yakışan facelight modeli olmazsa olmazlar listesine giriyor, 2021 sezonunda bol bol ışıltı göreceğiz. Artık yoğun balyajlar ve komple sarı saçlar pek tercih edilmiyor. Ton sür ton ombreler hala birçok insanın yaptırmak istediği bir model olmaya devam edecek.” dedi. Bu senenin fön modasına da değinen Uzelli, “Düz, parlak, volümlü ve bir o kadar natürel saçlar ön planda olacak, yoğun dalgaları artık çok görmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

NOEL’DE GÜZELLEŞELİM

2021’i büyük heyecan ve umutla beklediklerini ifade eden MOS Nişantaşı Ekibi “Yeni yılda hepimizin beklentisi sağlık ve hareket getiren bir yıl olması. Bu sene yeni yılı hepimiz evimizde karşılayacağız. Bu demek değil ki kendimize özen göstermeyeceğiz. Tam tersine makyajımızı, saçımızı hiç olmadığı kadar güzel bir yıl için hazırlayalım. Noel akşamı kendimize ne kadar özen gösterirsek enerjimiz o kadar yükselir. Kendinizi mutlu ederseniz saç ve makyajlarınızı da bir o kadar güzelleştirirsiniz” dedi.